Как стать самым молодым доктором наук и освоить новую профессию на пенсии

В Саратове этим летом жители активно обсуждали проблему цветения волжской воды. Ученые объяснили, что подкормкой для синезеленых водорослей стали вещества, которые попадают в воду вместе с моющими средствами. Сегодня главная задача для всей реки - наладить очистку промышленных и бытовых стоков. Ее решают в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".
В Комсомольске-на-Амуре пустырь превратили в сквер с арт-объектами
Теперь это не пустырь, а сквер в центре Комсомольска-на-Амуре. За него горожане проголосовали год назад. А работы вели в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". "Очень здорово, что снесли старые деревья и высадили клены, сирень и даже гортензии. Весной здесь будет очень красиво. Я рад, что город преображается", - рассказал "РГ" житель Комсомольска-на-Амуре Константин Волков.
А в Липецке благодаря нацпроекту и спонсорской помощи "Сбера" группы компаний "Трио" и X5 Retail Group полностью преобразилась площадь перед спорткомплексом "Звездный". В нем будут тренироваться дети, мечтающие о полетах в космос. Идею оформления выбрали сами жители: скамейки сделаны в форме планет, а подсветка "сухого" фонтана напоминает об орбитальных полетах вокруг Земли.
В теплое время года он будет работать ежедневно, а по выходным и в праздники - по особой программе. Зимой вокруг него зальют каток. Рядом - прокат инвентаря и кафе, площадка для игр и занятий спортом с разнообразными снарядами.
А в сквере у фонтана на улице Кирова в Новокузнецке появились фонари, парковые диваны, детский игровой комплекс и пешеходные дорожки. В поселке Каз преобразился Парк ветеранов, в Спасске - Аллея героев, а в Калтане открылся Сквер предпринимателей. Ну а в Кузбассе благоустроили 72 общественных пространства, которые жители выбрали сами.
Всего же в этом году в России привели в порядок почти 33 тысячи городских объектов и придомовых территорий.
Победителем V Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений стал оригинальный проект ретропарка "Металлург" в городе Гурьевске Кемеровской области.
А пока рядом с краеведческим музеем разбили Сквер металлургов. Здание бывшей лавки купца Наркиза Ермолаева, построенное в 1909 году, объект культурного наследия и визитная карточка города. Памятник архитектуры регионального значения долго находился в аварийном состоянии. И сейчас по инициативе горожан его восстанавливают. Средства на реставрацию собирали всем миром.
"Обновленный музей станет изюминкой на набережной реки Бачат, - рассказала "РГ" хранитель фондов Гурьевского краеведческого музея Марина Силкина. - В этом году обустроили площадку, установили скамьи, высадили деревья. А в перспективе здесь будет создан музейный квартал. Его частью и, мы надеемся, объектом промышленного туризма станет металлургический завод, построенный в XIX веке. Спрос на экскурсии высок уже сейчас".
Как стать предпринимателем или экспертом инновационных проектов
В Кировской области в центре "Мой бизнес" научат бизнесу в социальной сфере. Работа эта ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Анна Безденежных, руководитель центра дополнительного образования из Кирова, села за парту, чтобы понять, как развивать любимое дело. "Мы помогаем раскрыть потенциал детей. Например, курс "Развитие мышления" учит не бояться тестов, экзаменов и контрольных", - пояснила Анна.
Многие участники программы теперь входят в Реестр социального предпринимательства региона, а их лучшие проекты - главные претенденты на получение гранта в 500 тысяч рублей. Проект Анны - среди них.
"Минэкономразвития России прием заявок на гранты продлен до 31 декабря", - сообщила замминистра торговли области Лариса Агалакова.
В Пермском крае благодаря нацпроекту можно пройти образовательную программу подготовки экспертов инновационных проектов. Она рассчитана на двенадцать недель.
Предполагается, что по итогам программы будут аккредитованы более 200 экспертов по таким направлениям, как цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, а также биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика.
Для удобства программа разбита на четыре модуля, разработан удобный график. Заниматься надо три часа в неделю. Те, кто успешно пройдет аттестацию, получат удостоверение о повышении квалификации. Участие в программе позволит стать членом закрытого экспертного сообщества и получить возможность стать аккредитованным экспертом Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Завершился чемпионат WorldSkills для россиян от 50 лет и старше
Он проводится в рамках нацпроекта "Демография". В команде Самарской области был 55-летний повар Игорь Новиков. В феврале прошлого года офицер запаса, служивший в ракетных войсках, перешагнул порог Самарского техникума кулинарного искусства. И по нацпроекту "Демография" бесплатно получил профессию, о которой мечтал с детства.
Корочки повара третьего разряда позволили Игорю устроиться работать на теплоход "Федор Достоевский". После этого он работал в сетевом магазине, а теперь пошел на повышение - в столовую. Главное для Игоря - не стоять на месте. Во время локдауна он выучился играть на барабанах. "После 50 лет открывается второе дыхание", - признался Игорь.
"В Адыгее наш чемпионат проходит с 2016 года, и уже несколько лет в нем принимает участие старшее поколение", - рассказал "РГ" руководитель регионального координационного центра WorldSkills Сергей Хижняк. В этом году в республиканский финал вышли три участника старше 50 лет.
Нина Товпик обошла конкурентов в компетенции "социальная работа". 57-летняя женщина - психолог. Проводит занятия с детьми, страдающими синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра и проблемами развития.
"Я занимаюсь танцетерапией с особыми детьми в возрасте от нуля до трех лет. Это очень интересно, - говорит она. - Поверьте, слова, что в 50 лет жизнь только начинается, абсолютно верны! У меня и моих ровесников есть опыт и знания, на которые всегда можно опереться. Кроме того, я региональный координатор волонтерского центра "Серебряный возраст", что тоже помогает мне не унывать душой".
Как признался "РГ" другой финалист чемпионата - 62-летний Анатолий Литвинов, будучи уже в зрелом возрасте, он сменил профессию учителя физкультуры на механизатора. Устроился в Дондуковский сельхозтехникум. "В этом деле особенно видны плоды моего труда: вспахал, посеял, получил урожай, и на душе теплее", - говорит Анатолий.
Мероприятия по профессиональной ориентации для людей старшего возраста регулярно проводят и в Краснодарском крае. Например, в августе в Приморско-Ахтарске прошла специализированная ярмарка "Работа для всех!". Ее участники могли не только найти интересующую вакансию, но и проконсультироваться со специалистами по трудовым отношениям, а также заключить социальный контракт.
"Это была уже вторая ярмарка в этом году, - рассказала заместитель руководителя Центра занятости населения Приморско-Ахтарского района Наталья Бондаренко. - Всего в ней приняли участие 27 человек в возрасте от 54 до 60 лет".
Среди предложенных им вакансий - менеджер по продажам, почтальон, оператор связи, младший воспитатель, разнорабочий на производстве. Но при этом каждый желающий может бесплатно пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию, зарегистрировавшись на портале "Работа в России".
Один из самых молодых докторов наук создал способ расхолаживания реакторов
Как известно, проблемы с энергообеспечением системы охлаждения энергоблоков - уязвимое место в атомной энергетике. Это они привели к крупной аварии на Фукусиме.
Валерий - ведущий научный сотрудник Отдела энергетических проблем Саратовского научного центра РАН, профессор Саратовского государственного технического университете имени Ю.А. Гагарина. Исследованиями начал заниматься восемь лет назад, в 22 года.
Как объяснил он "РГ", его предложения обеспечивают уровень надежности, безопасности работы АЭС, а также выгодны экономически. "Энергоблок оснащается дополнительной турбиной, - говорит ученый. - Когда начинается охлаждение, реактор сутки сохраняет мощность, достаточную для генерации пара. На нем и работает эта турбина, обеспечивая электроэнергией насосы и другое оборудование АЭС".
Ученые Самарского университета, входящего в крупнейший Научно-образовательный центр (НОЦ) "Инженерия будущего", вместе с компанией "Силовые машины" создают первую в России газотурбинную установку для тепло- и электроснабжения на метано-водородном топливе. Как пояснил "РГ" начальник конструкторского бюро Сергей Матвеев, она позволит увеличить мощность турбины и снизить количество вредных выбросов. Новинку можно будет применять как на крупных промпроизводствах, так и для тепло- и электроснабжения городов.
А одна из разработок ученых пермского НОЦ "Рациональное недропользование" поможет снизить риски разрушения скважин, а также затраты, связанные с добычей нефти и газа.
С помощью новой технологии можно сократить затраты на мониторинг деформаций горных пород в районах крупных месторождений на 50 и более процентов. Исследователи уже успешно применили свою разработку на месторождениях крупных российских компаний. Она основана на анализе данных, которые можно получить с помощью точек IGS-сети.
Как госпрограммы помогают реабилитации Волги
Наши собеседники - Елена Тихомирова, доктор биологических наук, завкафедрой экологии и техносферной безопасности Саратовского технического госуниверситета имени Ю.А. Гагарина, и Юрий Есипов, начальник отдела водных ресурсов по Ульяновской области Росводресурсов, замруководителя Нижне-Волжского бассейнового водного управления.
Многие проблемы Волги призваны решить федеральный проект "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" и федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".
Юрий Михайлович, Елена Ивановна, что удалось изменить за время их действия?
Юрий Есипов: Мы участвуем в обоих проектах. Большая работа ведется прежде всего по снижению выбросов. Обновляются и строятся очистные сооружения. Определены 24 места, где будет перехватываться львиная доля вредных сбросов. И надеемся дальше будем двигаться в этом направлении. Эффект уже есть.
Елена Тихомирова: У нас практически не было очистных сооружений в Хвалынске. За два года их построили. В очень плохом состоянии были они в Вольске, где достаточно большие средства вложены в их реконструкцию. Выделяли деньги в Саратове. Так что с этой стороны проблема Волги решается.
Но, согласитесь, мало провести реконструкцию или построить, нужно контролировать ситуацию. Получается?
Елена Тихомирова: В процессе. Современные технологии позволяют создать базу данных экологической системы, которая выявляет возможные риски. Их можно предотвращать или минимизировать. Такие информационно-аналитические платформы создаются для мониторинга за полигонами с отходами. Было бы очень здорово создать такой проект для всей Волги. Уже есть идея объединить вузы волжских регионов на единой информационно-аналитической платформе для решения этой задачи. Но пока она в стадии обсуждения.
Жители волжских городов используют бытовые фильтры для доочистки водопроводной воды. Волга виновата?
Елена Тихомирова: В систему городского водоснабжения поступает экологически безопасная вода. Но дальше попадает в очень изношенные трубы - старые, с трещинами.
При микробиологическом анализе воды, которая взята в домах в разных районах Саратова, мы обнаруживаем то, чего нет в той воде, которая поступает в систему водоснабжения на водозаборе. Понятно, что проблемы городских водопроводных сетей к программе "Оздоровления Волги" отношения не имеют. Но ими можно заниматься и решать в рамках другой федеральной программы "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Но сразу все трубы не заменишь.
Елена Тихомирова: Мы предложили в новых коттеджных поселках, в многоквартирных домах устанавливать на входе сменные фильтры, которые достаточно дешевы и эффективны.
Мы опирались на те разработки, которыми Саратовский технический университет вместе с научно-промышленным предприятием "Лискон" занимается уже более 10 лет, как раз в рамках программы "Чистая вода". Сейчас по разработанной нами технологии в регионе работает уже более трехсот станций по очистке воды.
Что ж, воду мы после обработки пьем. А купаться бывает не очень приятно - появляется зелень, гибнет рыба.
Юрий Есипов: К сожалению, сине-зеленые водоросли беспокоят не только нас. Это беда всех водоемов с медленным течением или с его отсутствием.
Большой форум на эту тему был в Канаде. У нас прошло заседание бассейнового совета, были специалисты от Татарстана до Калмыкии и Астрахани, включая Оренбург. В прошлом году форум был в Казани на уровне ЮНЕСКО. Но эффективных способов решения проблемы пока никто не предложил.
Елена Тихомирова: Подкормкой для таких водорослей являются содержащиеся в сточных водах фосфаты, сульфаты, поверхностно-активные веществ, которые попадают туда вместе с моющими средствами.
Как раз когда мы проводим хорошую очистку стоков, то лишаем сине-зеленые водоросли этой подкормки, замедляем их размножение. Думаю, надо действовать в этом направлении.
А вобла-то где?
Сергей Викторович, этим летом рыбаки жаловались, что не смогли наловить воблы. Она может совсем исчезнуть?
Сергей Шипулин: Действительно, уровень нерестового запаса воблы подходит к критическому значению. И его дальнейшее падение может привести к исчезновению вида, который потеряет способность к самовосстановлению путем естественного воспроизводства.
Остановить процесс можно. В основном для этого следует обеспечить пропуск производителей воблы к нерестилищам. То есть бороться с браконьерством и другими видами незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. А также создавать условия на нерестилищах. В первую очередь, естественный водный режим - согласованность термических и уровенных условий, должный объем поступающего в апреле-июле речного стока, достаточная продолжительность половодья и другие.
Какие еще виды рыб потеряет Волга, если ничего не делать?
Сергей Шипулин: Под угрозой находятся все промысловые и краснокнижные виды, которые обладают высокой потребительской ценностью, с одной стороны, и которые сильно зависят от человеческой деятельности - с другой. Кроме воблы, в зоне риска щука, дающая высоко ценимый продукт - икру. На минимальном уровне, в "красной зоне", только за счет искусственного воспроизводства поддерживается численность популяций белуги и белорыбицы.
Подготовила Наталья Коротченко
Клева не будет
Сергей Шипулин, заместитель руководителя волжско-каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии:
- К сожалению, управляемый человеком водный режим Волги остается далеким от естественного режима, необходимого для размножения рыб и пополнения их запасов.
В некоторые годы мы наблюдаем настолько экстремальное маловодье, что оно вызывает катастрофические последствия для запасов рыб. Кроме мероприятий по улучшению условий обитания и естественного воспроизводства рыб, другим направлением является их искусственное воспроизводство. Но до сих пор оно очень слабо представлено в нацпроекте "Экология". Говоря о восстановлении рыбных запасов, мы имеем в виду не столько узкие интересы рыбохозяйственной отрасли, но прежде всего интересы большого количества наших соотечественников - рыболовов-любителей. Миллионы их ежегодно посещают Волго-Ахтубинскую пойму и дельту Волги.
Необходимо усиливать включение в нацпроект "Экология" мероприятий, связанных с искусственным воспроизводством водных биоресурсов, а это прежде всего модернизация существующих и строительство новых рыбоводных предприятий. Надо увеличить выпуск молоди искусственного воспроизводства для пополнения запасов рыб в естественных водоемах и водотоках. А при регулировании водного режима интересы обеспечения естественного воспроизводства рыб должны находиться на первом месте.
Одновременно необходимо обращать внимание и на примыкающие участки суши - водосборные бассейны рек, в том числе пойменных лесов, нерестовых полос. В последние годы обращает на себя внимание загрязнение воды пестицидами, используемыми в сельском хозяйстве, случаи загрязнения вод нефтепродуктами.
Продолжает оставаться крайне сложной водохозяйственная обстановка, определяемая управлением режимами работы водохранилищ. По-прежнему процветает ННН-промысел - браконьерство, добивая сохранившиеся рыбные запасы. Чтобы со всем этим справиться, необходимо наладить систему мониторинга ситуации и пресечения нарушений, возможно, на новых цифровых платформах. Хочу напомнить: на пике развития Волго-Каспий обеспечивал улов до полумиллиона тонн различных видов рыб, в том числе особо ценных осетровых и сиговых.