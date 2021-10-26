Как стать самым молодым доктором наук и освоить новую профессию на пенсии

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В Саратове этим летом жители активно обсуждали проблему цветения волжской воды. Ученые объяснили, что подкормкой для синезеленых водорослей стали вещества, которые попадают в воду вместе с моющими средствами. Сегодня главная задача для всей реки - наладить очистку промышленных и бытовых стоков. Ее решают в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".