Количество позиций в российском каталоге промышленности превысило миллион

Количество позиций в каталоге государственной информационной системы промышленности превысило миллион. "Юбилейным" продуктом стал специализированный высокотехнологичный тяжелый токарный обрабатывающий центр от крупнейшего российского станкостроительного завода "Саста". Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Как отмечают в ведомстве, достичь такого результата удалось благодаря планомерной работе по развитию сервиса.

ГИСП была создана в 2015 году в целях контроля над состоянием промышленного производства. В ней содержится информация о работающих и проектируемых предприятиях, номенклатуре и объемах выпуска основных видов продукции, госпрограммах, кадровом потенциале, а также каталог лучших продуктов. Последний используется, в частности, для поиска аналогов иностранных промышленных изделий.

За последние 4 года количество единиц продукции в системе выросло более чем в 150 раз.

По словам первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова, в каталоге ГИСП представлена продукция всех отраслей - как низких, так и высоких технологий.

"Символично, что миллионной позицией стал именно высокотехнологичный токарный центр от одного из самых передовых российских производств. Рассчитываем, что дальнейшее наполнение Каталога ГИСП будет только повышать интерес к отечественной продукции в первую очередь на рынке госзаказа", - отметил Василий Осьмаков.