Указ главы Республики Коми от 26 октября 2021 года № 123 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению (далее - Изменения).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 6 Изменений, которые вступают в силу с 8 ноября 2021 года.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 26 октября 2021 г. № 123





Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) пункт 5.42 изложить в следующей редакции:

"5.42. обеспечить возможность перевода работников в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) на дистанционную (удаленную) работу, не имеющих сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 более 6 месяцев назад, если это не нарушает режим функционирования организации, в целях проведения вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний).";

2) пункт 9.10 изложить в следующей редакции:

"9.10. Приостановить на территории Республики Коми с 30 октября 2021 года до улучшения эпидемиологической обстановки проведение медицинскими организациями профилактических мероприятий в части диспансеризации, в том числе пребывающих в стационарных организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью, и профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несовершеннолетних, за исключением проведения углубленной диспансеризации лиц, перенёсших новую коронавирусную инфекцию COVID-19.";

3) пункт 16.5 изложить в следующей редакции:

"16.5. рекомендовать в период установленных Президентом Российской Федерации нерабочих дней (с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.) в дошкольных образовательных организациях при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей, продолжающих в указанный период трудовую деятельность, не относящуюся к перечню, установленному пунктом 222 настоящего Указа, организовать работу дежурных групп с соблюдением в указанных группах санитарного режима.";

4) пункт 19.11 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:

"В период установленных Президентом Российской Федерации нерабочих дней (с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.) работа кинотеатров (кинозалов), театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа, библиотек, музеев осуществляется при условии соблюдения заполнения зала (трибун) не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала и при условии наличия у всех посетителей (зрителей) QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации) (не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата ПЦР-тестирования).

С 8 ноября 2021 г. до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Республики Коми работа кинотеатров (кинозалов), театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа осуществляется при условии соблюдения заполнения зала (трибун) не более чем на 70 процентов от общей вместимости зала и при условии наличия у всех посетителей QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации) (не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата ПЦР-тестирования).";

5) пункт 19.153 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

"В период установленных Президентом Российской Федерации нерабочих дней (с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.) работа организаций, осуществляющих проведение спортивных мероприятий, осуществляется при условии соблюдения заполнения зала (трибун) не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала и при условии наличия у всех посетителей (зрителей) QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации) (не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата ПЦР-тестирования).

С 8 ноября 2021 г. до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Республики Коми работа организаций, осуществляющих проведение спортивных мероприятий, осуществляется при условии соблюдения заполнения зала (трибун) не более чем на 70 процентов от общей вместимости зала и при условии наличия у всех посетителей QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации) (не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата ПЦР-тестирования).";

6) в абзаце первом пункта 206 число "65" заменить числом "60";

7) дополнить пунктом 222 следующего содержания:

"222. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г." с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. (включительно) установлены нерабочие дни, в течение которых в Республике Коми приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе:

1) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением:

обслуживания "на вынос" без посещения гражданами помещений указанных предприятий, доставки заказов;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, иных объектах размещения, независимо от количества дней (суток) оказания гостиничных услуг при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания, в том числе столовых, буфетов, кафе, работникам организаций, индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками указанных организаций, индивидуальных предпринимателей;

2) объектов розничной торговли, за исключением:

- аптек и аптечных пунктов;

- объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 %;

- объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги и прочие персональные услуги, включая пошив, ремонт, изготовление мебели, стирку и химчистку, за исключением обслуживания без посещения гражданами помещений таких организаций, индивидуальных предпринимателей;

4) салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются косметические услуги;

5) физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

6) организаций, оказывающих стоматологические услуги, за исключением посещения гражданами помещений таких организаций с заболеваниями и состояниями, требующими оказания стоматологической помощи в экстренной и неотложной форме;

7) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных массовых мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах;

8) детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения мероприятий для несовершеннолетних, а также частных, республиканских и муниципальных учреждений дополнительного образования;

9) зоопарков, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

При этом организации и индивидуальные предприниматели вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

Приостанавливается предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов власти и государственных учреждений Республики Коми (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг), за исключением государственных услуг:

по государственной регистрации рождения;

по государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.;

по государственной регистрации смерти.

При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

Многофункциональным центрам предоставления государственных услуг обеспечить выход работников по утвержденному графику, исходя из необходимости обеспечения работы одного дежурного окна приема в центре "Мои Документы", указанном в перечне, в целях организации выдачи результатов государственных услуг гражданам в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь либо нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.

Допускается проведение официальных мероприятий, организуемых органами государственной власти Республики Коми и органами местного самоуправления Республики Коми, при условии соблюдения комплекса противоэпидемических мероприятий и выполнения санитарно-эпидемиологических требований по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе при условии соблюдения требований, установленных настоящим Указом.

С 8 ноября 2021 г. до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Республики Коми посещение гражданами объектов организаций, установленных настоящим пунктом, будет осуществляться при условии наличия у всех посетителей QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации) (не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата ПЦР-тестирования), а также при условии ограничения времени обслуживания посетителей с 23.00 часов до 06.00 часов для ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания.".







