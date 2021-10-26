Подуставший Мюнхгаузен поправит съехавший набекрень нимб. Привычные утомительные домашние хлопоты: нужно почистить Луну. Потом отдохнуть в тени собственных лавров. Разобрать многомиллионные тиражи книг своих приключений. Вдохновить родных и близких к полету на воздушном шаре, чтобы увлечь за собой на Юпитер. Послушать хор танцующих чаек. Успеть из всех пчел найти самую любимую... История потребует большого запаса терпения - чтобы понять ритм и суть происходящего и принять правила игры нового барона Мюнхгаузена. Первый акт - время на серьезную подготовку к новым мирам. Не спешите раньше времени сходить с дистанции и не бегите от впечатлений, которые пригодятся вам надолго. Во втором действии подъем и расход душевных сил и эмоций предстоит колоссальный.

Константин Хабенский сыграл барона Мюнхгаузена в МХТ им. Чехова. История эта началась однажды в "Сапсане", когда актер встретился там с режиссером и художником-постановщиком Виктором Крамером (в числе длинного списка наград которого - и британская Премия Лоуренса Оливье за режиссуру "Снежного шоу" Славы Полунина). И рассказы об удивительных путешествиях и походах барона Мюнхгаузена под стук колес стали стремительнее приобретать очертания новой мхатовской постановки. В которой бессмертный литературный герой вышел на авансцену живым человеком со своими рефлексиями, маниями и слабостями. И, можно сказать, в этом новом театральном ракурсе в первую очередь разволновал посттравматическим синдромом Мюнхгаузена, показанным со всем актерским великолепием Хабенского.

Готовились к этому событию с основательностью и азартом аспирантов, собирающих все доступные источники и упоминания. Свидетельства из реальной жизни реального исторического лица XVIII века - барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена.

Сочинения Рудольфа Эриха Распе и немецкого поэта Готфрида Августа Бюргера. Труды Карла Лебрехта Иммермана и Генриха Теодора Людвига Шнорра, который тоже посвятил свои произведения герою. Имена персонажей сценария "Тот самый Мюнхгаузен" Григория Горина, кому тоже элегантно поклонились...

Фото: Александр Иванишин

Ближайшее окружение у нового собирательного героя оказалось специфическое. Бывшая жена Мюнхгаузена, прожившая с ним долгую несчастливую жизнь (ярчайшая убедительная актерская партия Кристины Бабушкиной). Актуальная юная супруга барона (воздушный рисунок обворожительной подростковой грации от Надежды Жарычевой). Сын барона от первого брака (Павел Филиппов); единственный местный адвокат, лично занимавшийся разводом Мюнхгаузена (Михаил Трухин). Друг детства барона, ставящий "спокойствие в городе" превыше всего, и дружбы в том числе (Ростислав Лаврентьев). Егерь, а теперь, в отсутствии охоты, просто старый слуга и самый преданный барону человек (отличная психологическая работа Сергея Сосновского). Его Величество Герцог - местный руководитель, человек самых широких политических и иных взглядов (комплименты Александру Усову). Чайки, хранители города, которые ведут свою виртуозную музыкальную и пластическую игру...

Жен, друзей и детей раскачивать на подвиги здесь по сюжету приходится дольше обычного. Броня их проблем оказывается посильнее болота, из которого вытаскивал себя Мюнхгаузен за волосы. Он им - про примеры, с каким изяществом можно выходить из любых ситуаций, и про то, что безвыходных ситуаций не бывает. А они друг другу - про правильное завещание барона, над которым нужно поработать. (В финале их будет ждать сюрприз - все свое наследие Мюнхгаузен завещает пчелам... ) "Карл, о чем ты думал, когда женился на молодой? - О Шекспире", - юмор диалогов оттачивается до совершенства.

Фото: Александр Иванишин

Фантазии помогают выжить среди проблем, неустроенных судеб и всего, что происходит вокруг - об этом ставил спектакль "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" Виктор Крамер. Мюнхгаузен Хабенского позовет всех за собой в небо к Юпитеру и поднимет к мхатовским колосникам настоящий воздушный шар. Но от столь высоких устремлений у его близких начнется, кажется, морская болезнь... Кто не долетел? - его проблемы. Быт гения не уложится в рамки привычных конструкций, и в нужный час театральная магия с настроениями волшебного абсурда возьмут свое с лихвой. И самым смешным, гротескным и удивительным в этой истории окажется то, какими нереальными становятся обыденные обстоятельства и какими убедительными самые завиральные идеи. Стоит лишь принять за данность воздушные замки человека, который живет в своем мире, и вступить в его диалог.

Фото: Александр Иванишин

Дословно

Виктор Крамер, режиссер:

Завиральные истории барона Мюнхгаузена - его попытка уйти от реальности, в которой он ничего не мог поменять. Мюнхгаузен не супергерой с волшебными качествами, а человек, который находит выход из любых, самых невероятных историй с помощью своего живого ума, юмора и самоиронии. Это стойкий человек - не за счет силы, а за счет разума и фантазии. Глядя на такого героя, думаешь: "Господи, да сейчас все решим, все найдем и придумаем, как выйти из тупика". Это очень важно. Он может помочь обрести веру в то, что безвыходных положений не бывает.