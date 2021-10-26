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Рубрика: Общество

Корабль "Прогресс" доставит на МКС фрукты, консервы и кетчуп

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РКК "Энергия"/РИА Новости Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РКК "Энергия"/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РКК "Энергия"/РИА Новости

Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-18", который 28 октября отправится с Байконура к Международной космической станции (МКС), привезет российским космонавтам традиционные рационы питания, а также индивидуальные наборы продуктов.

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Об этом РИА Новости рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев. По его словам, помимо набора свежих фруктов и овощей, космонавты заказали аджику острую и два кетчупа - лечо и шашлычный.

Кроме штатных рационов питания космонавты получат девять контейнеров дополнительного питания, заказанного ими индивидуально. Это рыбные консервы, йогурты, консервированные салаты.

Запуск ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом" намечен на 3.00 мск 28 октября. Стыковка ожидается 30 октября в 4.34 мск. Корабль доставит на орбиту около полутора тонн различных грузов.

Общество Космос

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