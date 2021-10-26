Указ губернатора Красноярского края от 26 октября 2021 года № 333-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая Перечень поручений Президента Российской Федерации от 24.10.2021 № Пр-1998, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 22.10.2021 № 24-00-17/02-16138-2021, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "статьей 90" заменить словами "Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", статьей 90";

слово "учитывая" заменить словами "учитывая Перечень поручений Президента Российской Федерации от 24.10.2021 № Пр-1998,";

слова "от 08.10.2021 № 24-00-17/02-15197-2021," заменить словами "от 08.10.2021 № 24-00-17/02-15197-2021, от 22.10.2021 № 24-00-17/02-16138-2021,";

пункт 1.7.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"осуществлять мероприятия, предусмотренные пунктом 1.7.3 настоящего указа (с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно).";

дополнить пунктом 1.7.3 следующего содержания:

"1.7.3. Установить, что с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно доступ граждан, достигших возраста 18 лет, в здания торгово-развлекательных центров осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при наличии одного из следующих условий:

действующего QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев);

оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе, содержащего сведения о получении гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и что с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученной в медицинской организации;

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученной в медицинской организации, осуществившей вакцинацию.

Гражданин вправе представить QR-код, предусмотренный абзацами вторым и третьим настоящего пункта, на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Работники торгово-развлекательных центров или иные лица, осуществляющие допуск граждан в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в QR-коде либо в документах, указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность.";

в абзаце первом пункта 1.8.4:

слова "с 1 ноября 2021 года" заменить словами "с 30 октября 2021 года";

в абзаце первом пункта 2.9.3:

слова "с 1 ноября 2021 года" заменить словами "с 30 октября 2021 года";

дополнить пунктами 3.11.8, 3.11.9 следующего содержания:

"3.11.8. Рекомендовать работодателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, освободить от работы в течение 2 дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

3.11.9. Установить, что граждане, которые до вступления в силу настоящего указа приобрели билеты (электронные билеты), абонементы на посещение объектов и (или) мероприятий, предусмотренных пунктами 1.8.4, 2.9.3 настоящего указа, вправе их посетить 30, 31 октября 2021 года без предъявления документов, указанных в пунктах 1.8.4, 2.9.3 настоящего указа.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







