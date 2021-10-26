Крупнейшие стройки могут встать из-за недостатка спецтехники

В России могут встать крупнейшие стройки. Доставке спецтехники, оборудования, например, для электростанций или атомных ледоколов и других тяжеловесных и опасных грузов грозит коллапс. Бумажные разрешения на перевозку с начала октября упразднены, а пришедшие на смену электронные разрешения получить почти невозможно, заявляют в ассоциации "Грузоавтотранс". Проблему перевозчики обсуждали с профильными ведомствами, в итоге решили обратиться с письмом к президенту (копия документа от 22 октября есть у "РГ").

В Управлении президента по работе с обращениями граждан и организаций ответили, что письмо направлено на рассмотрение в минтранс. В минтрансе обращение пока не комментируют.

Возможные проблемы с получением спецразрешений связаны с тем, что на местах не занесли в электронную систему сведения об автодорогах, пояснили в пресс-службе ведомства. Но в минтрансе заверили, что можно без проблем до 1 января 2023 года получать разрешения в бумажном виде. Однако на состоявшемся 21 октября совещании с участием грузоперевозчиков представители минтранса и "Росдормониторинга" признали, что бумажные разрешения все же получить уже нельзя, рассказали "РГ" участники совещания.

Бумажные спецразрешения пока действуют только для региональных и муниципальных дорог. Разрешения на перевоз тяжелых грузов по федеральным трассам выдаются только через личный кабинет на портале "Росдормониторинга". Но без региональных и муниципальных дорог система не может построить маршрут. А вносить их в базу регионы не обязаны, отмечает президент "Грузавтотранса" Владимир Матягин.

На 20 октября перевозчики направили заявки на 6,2 тысячи разрешений, а получили только 141 документ, указывает он. Пока систему будут дорабатывать, многие компании обанкротятся, говорят автоперевозчики. Президента они просят экстренно вмешаться в ситуацию.

Регионы не обязаны и не вносят в систему данные о местных дорогах, а без этих данных система не может выдавать электронные разрешения

Часто есть различные локальные решения, которые не согласованы между собой, говорит завотделом комплексного развития транспорта НИИ автотранспорта Татьяна Михеева. Возможно, решением проблемы как раз станет обязательное для всех ведомств использование платформы "Гостех" с 2024 года, о чем было заявлено накануне, замечает она.