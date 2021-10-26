Лавров: Россия сфокусируется на повышении качества жизни на Севере

В рамках своего председательства в Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и Совете государств Балтийского моря в 2023-2025 годах Россия сфокусируется на повышении качества жизни на Севере. Об этом на полях 18-й министерской сессии СБЕР заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Предлагаем подумать о реализации крупномасштабных сквозных инициатив. Через два года наша страна окажется на капитанском мостике сразу двух региональных организаций - Совета Баренцева/Евроарктического региона и Совета государств Балтийского моря. Уже сейчас могу с уверенностью сказать, что в фокусе нашего внимания будет повышение значимости прикладной деятельности обоих советов, их ориентация на конкретные проекты в интересах социально-экономического развития и повышения качества жизни на нашем общем Севере", - сказал Лавров.

Он также отметил, что Россия будет действовать в духе преемственности и поддерживать приоритетные направления работы обоих советов. Министр напомнил, что в этом году председателем Баренцева регионального совета (учрежденного тринадцатью местными административно-территориальными образованиями России, Норвегии, Финляндии и Швеции) станет Ненецкий автономный округ.

В норвежском Тромсё проходит очередная министерская сессия СБЕРа, учрежденного в 1993 году как форум регионального сотрудничества. Постоянными членами Совета являются Россия, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, а также Комиссия Европейских сообществ. Еще девять стран - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США, Япония - имеют статус наблюдателей. Главная цель СБЕР - содействовать устойчивому развитию Баренцева региона и сотрудничеству по всем направлениям.