Мать нарочно заразила cебя и детей COVID-19 и умерла

Молодая женщина сознательно решила заразить себя и детей коронавирусом от легко болеющей подруги. Она наслушалась баек, что в этом случае болезнь пройдет незаметно и обеспечит надежную защиту. Но результат оказался плачевным: один ребенок и муж переболели дома, вторая дочка оказалась в реанимации в тяжелом состоянии, а саму женщину врачи не спасли - она умерла. Эта случившаяся на днях трагическая история в считаные часы заполонила "Фейсбук", а затем и ленты информагентств.

Отправив дочь в больницу и еще не зная, что ждет ее саму, женщина говорила, что никогда не простит себе того, что сделала. Надо ли говорить, что прививку от COVID-19 она не делала и делать не собиралась? Сегодня рассуждения о том, что получить "естественную" защиту от "короны" в результате болезни намного лучше и безопаснее, чем "ставить эту вашу недовакцину", в соцсетях настолько распространены, что подобные посты не читал только ленивый. Вот и женщина не поленилась и почитала. И поплатилась.

Переписку с обсуждением этой истории разместил на своей странице в FB известный московский доктор Павел Бранд - о ней ему рассказал знакомый. Доктор не стал раскрывать, о какой семье идет речь. При этом усомнившимся в правдивости этой истории он возразил довольно резко. "Эта история не дичь. 100 лет "ветряночными вечеринками" увлекаются и "коревыми", так почему не быть "ковидным вечеринкам". Это существует уже давно, люди считают это нормой. Надо об этом рассказывать, может, у кого-то что-то перещелкнет", - сказал Бранд после своей публикации в эфире "Москва FM".

Да, некоторые родители-антипрививочники стараются, чтобы их дети пообщались с заболевшим сверстником и получили "естественный" иммунитет от кори или ветрянки. А когда началась пандемия, "ковид-пати" с участием инфицированных начались в США. "Первые COVID-вечеринки состоялись в Вашингтоне и распространились по всей стране подобно вирусной инфекции. Их организаторы приглашали людей с COVID-19, а участники собирали деньги вскладчину и начинали тесно общаться, веселясь всю ночь и пытаясь заразиться. Тот, кто заболевал первым, срывал куш", - писала год назад Ritz Herald. Молодежь продолжала развлекаться и щекотать нервы, и "пати" не прекратились даже после того, как стало известно о первых смертях среди их участников.

В нашей стране существует уголовная ответственность за намеренное заражение людей. Правда, это касается ВИЧ. Но в прошлом году в связи с эпидемией ужесточили наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. По статье 236 УК в случае массового заражения по неосторожности нарушителю грозит штраф, а если погибнут люди - тюремный срок 5-7 лет. Но чем отличается "целевой" поход в гости к больному от обычной поездки в метро или маршрутке? Почему за первое, если всплывет, могут нешуточно наказать, а за второе ничего никому не будет?

Риск заражения в транспорте специалисты оценивают как довольно высокий. И все же вам вполне может повезти - и за весь маршрут рядом с вами не окажется человека, инфицированного "короной". Поэтому риск заболеть в этом случае намного меньше, чем если вы отправляетесь в гости - в замкнутое пространство, где гарантированно есть источник инфекции.

Коронавирус передается воздушно-капельным и аэрозольным путем. И чем длительнее и теснее контакт с инфицированным, тем выше вирусная нагрузка и вероятность заболеть. Не случайно COVID-19 "косит" семьи целиком. В закрытых помещениях без вентиляции инфекция живет дольше. А вот на воздухе опасность невелика.