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26.10.2021 19:20
Рубрика: Власть

Матвиенко и Володин обсудили работу Федерального Собрания по бюджету

Текст: Дмитрий Гончарук
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин обсудили взаимодействие палат парламента, а также рассмотрение проекта федерального бюджета на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба СФ.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации Фото: Пресс-служба Совета Федерации
Фото: Пресс-служба Совета Федерации

"У наших палат и у нас лично уже сложились хорошие рабочие отношения. Наиболее обсуждаемые, общественно значимые законы мы рассматриваем, начиная с "нулевого" чтения. Сенаторы вносят предложения, которые в большинстве своем учитываются депутатами Государственной Думы. Вместе стараемся делать так, чтобы законы были эффективными и качественными. Я надеюсь, что и новый состав Государственной Думы будет продолжать взаимодействие в таком же ключе", - обратилась Матвиенко к Володину.

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По ее словам, сенаторы готовы к конструктивному взаимодействию с депутатами по решению текущих задач, которые ставят перед Федеральным Собранием президент Владимир Путин, граждане страны. "Готовы совершенствовать механизмы взаимодействия, донастроить их - на уровне руководства палат, профильных комитетов", - подчеркнула спикер Совфеда.

Вячеслав Володин рассказал коллеге о формировании рабочих органов Госдумы восьмого созыва.

"У нас сейчас в законотворческом портфеле 1247 законопроектов. Уже в ближайшее время в СФ поступят законы, принятые Государственной Думой", - отметил он.

Ключевой закон - о трехлетнем бюджете.

"Мы планируем его рассмотреть в первом чтении уже на этой неделе, с 28 октября. Кроме этого, бюджетообразующие законы. Они необходимы для того, чтобы потом работал закон о бюджете, и также закон о внебюджетных фондах", - проинформировал Володин.

По его оценке, палатам парламента удается обсуждать вопросы в конструктивном ключе.

"Мы делаем все возможное, для того, чтобы решения принимались и, самое главное, чтобы они решали проблемы людей", - заверил спикер Госдумы.

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Комментируя журналистам итоги встречи, Матвиенко заявила, что очень важна координация работы палат парламента, взаимодействие по подготовке актуальных законопроектов, реализации важнейших инициатив.

В свою очередь Володин подтвердил, что поддерживает постоянный контакт с Матвиенко. "Мы редко так вместе даем интервью, но в течение дня мы можем разговаривать несколько раз, если того требует тот или другой закон", - добавил он.

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