Климатологи назвали роскошью медленное таяние громадного ледника

Антарктический ледник Пайн-Айленд тает гораздо быстрее, чем ожидалось. И это неминуемо вызовет повышение уровня мирового океана. В следующие 200 лет уровень может подняться на 5 сантиметров. К таким выводам пришли климатологи, статью которых опубликовал научный журнал Science Advances.

"Похоже, у человечества не будет такой роскоши - наблюдать медленные изменения на Пайн-Айленде; на самом деле все может пойти намного быстрее, чем ожидалось", - писал несколько месяцев назад Айэн Джокин, руководитель исследования, профессор из Вашингтонского университета (США).

Последние наблюдения американских исследователей перевели эту гипотезу в разряд тревожной данности: в следующие 200 лет уровень моря может подняться на пять сантиметров, а к концу нашего века - на два сантиметра.

Ученые обнаружили: за последние десятилетия ледник стал таять гораздо быстрее - на его долю приходится 40% всего льда, стекающего с западной оконечности Белого Континента. Ледник Пайн-Айленд, один из самых быстросокращающихся ледников в Антарктиде, выталкивает лед в море Амундсена. Особенно способствуют этому процессу теплые океанские течения, которые буквально разъедают нижнюю часть шельфового льда.

Используя данные за 2017 год, команда климатологов создала цифровую модель поведения ледника на следующие 200 лет. Компьютерное моделирование учитывало разные скорости таяния ледника - 57, 75, 100 и 125 миллиардов тонн льда в год. "Несмотря на сложность модели поведения ледника, одно значение, средняя скорость таяния за 200 лет, почти полностью предсказывает влияние Пайн-Айленда на подъем уровня мирового океана в течение следующих 200 лет", - говорят исследователи. Это открытие могло бы значительно упростить расчет будущих потерь льда от подобных ледников.