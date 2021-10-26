Минпросвещения: Ситуация с коронавирусом в школах России стабильна

Всего в 0,13 процентах российских школа на сегодняшний день введены карантинные мероприятия. Такие данные опубликованы во вторник в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена РФ".

Ограничения, связанные с коронавирусом, сохраняются в 50 школах 21 субъекта РФ. По данным от 25 октября, полностью закрыты 18 школ, где учатся около 2 процентов всех российских школьников.

Минпросвещения ведет постоянный мониторинг ситуации в школах страны, причем не только не только по ковиду, но и в связи с сезонными ОРВИ.

"Ситуация... остается стабильной", - сообщают в ведомстве.