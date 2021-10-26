Минтруд рассказал, как рассчитать выплаты по больничному

Обычно пособие по временной нетрудоспособности выплачивается на основании больничного, который оформлен из-за болезни, травмы, ухода за больным членом семьи или карантина. Кроме того, среди причин может быть протезирование по медицинским показаниям и долечивание в санатории сразу после операции в стационаре.

Первые трое суток пособие по больничному оплачивает работодатель. Деньги перечисляют в течение десяти календарных дней со дня обращения работника. Последующие дни, как правило, оплачивает уже Фонд социального страхования (ФСС), куда работодатель передает данные о больничном и все сведения о работнике. Выплата также приходит в течение десяти дней. В остальных случаях пособие по временной нетрудоспособности выплачивает ФСС с первого дня.

Сумма выплат по больничному листу напрямую зависит от официального трудового стажа работника. Если его стаж менее пяти лет, то выплата составит 60% от средней зарплаты (рассчитывается за предыдущие полные два года). При стаже от пяти до восьми лет выплата вырастает до 80% средней зарплаты, а при стаже более восьми лет - до 100%.

Однако здесь есть ограничения: за один день на больничном в 2021 году можно получить максимум 2434 рубля 25 копеек, минимум - 412 рублей 65 копеек. Таким образом, верхний порог выплат - это средняя ежемесячная зарплата в размере 73 тысяч рублей, а нижний порог - минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Бывает, что человек заболел или получил травму в течение месяца после увольнения, но новую работу найти не успел. В этом случае ему также положено пособие по временной нетрудоспособности, но здесь выплату ограничат 60% среднего заработка. Ответственным за выплату будет последний работодатель.

Больничные по уходу за детьми старше восьми лет рассчитываются на общих условиях, а если заболел ребенок младшего возраста, то родителю будут выплачивать 100% среднего заработка. Эти правила начали действовать с сентября текущего года.

Посчитать самостоятельно, какой именно размер пособия положен работнику при оформлении больничного, можно на сайте ФСС. Там же в личном кабинете можно узнать данные о предыдущих листках нетрудоспособности, сумму уже назначенных выплат и сроки поступления документов от работодателя в ФСС.