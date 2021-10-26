Мишустин: Новая мера поддержки бизнеса поможет трем миллионам человек

Прием заявок на новые гранты для поддержки малого и среднего бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций из наиболее пострадавших от последствий коронавируса отраслей начнется 1 ноября и продлится в течение полутора месяцев, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства начнут поступать с 15 ноября.

- Мы должны не только помочь сохранить рабочие места, но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна пойдет на спад, - заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями в понедельник.

Мера поддержки, подготовленная по распоряжению президента, предусмотрена прежде всего для сфер, в которых предприниматели напрямую работают с населением. Это гостиничный бизнес, общественное питание, спорт, дополнительное образование, бытовые услуги, культура, развлечения и ряд других.

На каждого сотрудника компании получат по одному минимальному размеру оплаты труда. "Общий объем такой поддержки составит порядка 38,5 миллиарда рублей, - подчеркнул глава правительства. - Рассчитываем, что такая мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около трех миллионов человек".

- Заявки на гранты бизнес сможет подать дистанционно в течение полутора месяцев - уже начиная с 1 ноября этого года, - рассказал он. - Их будет принимать и обрабатывать Федеральная налоговая служба, а средства начнут поступать уже с 15 ноября.

Кроме того, с 1 декабря начнется эксперимент с цифровой платформой, через которую малый и средний бизнес смогут автоматически получать доступ ко всем услугам и сервисам, мерам поддержки, в том числе региональным. "Включая и те, о существовании которых они даже не знали - вплоть до автозаполнения данных для банковского кредита", - подчеркнул премьер.

- Эксперимент поможет отладить новый сервис всех инструментов получения и обработки информации из разных источников, а также адресного подбора услуг и дистанционного обслуживания предпринимателей. Главное - довести качество до высокого уровня, - указал председатель правительства.

На каждого сотрудника компании получат по одному минимальному размеру оплаты труда

В этом "едином окне" небольшие предприятия, самозанятые граждане и все, кто пока только планирует начать свое дело, смогут, по словам Мишустина, получить доступ к полному пакету государственных мер поддержки и наиболее востребованным коммерческим сервисам - от помощи на старте до юридического сопровождения и профильного образования, которое часто необходимо, когда первые шаги уже сделаны и нужно решить, куда двигаться дальше.

На совещании глава кабинета министров также сообщил об утвержденном им комплексном плане мероприятий, необходимых для реализации Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции. "Впереди большая работа по созданию и внедрению современных механизмов и методов борьбы с контрафактом", - сказал Михаил Мишустин.

Правительство намерено совершенствовать законодательство, в том числе ужесточить ответственность за производство, хранение, переработку и сбыт контрафакта. Акцент также будет сделан на развитии системы прослеживаемости товаров, подготовке предложений для снижения доли нелегальной продукции в конкретных отраслях. В России может появиться база данных недобросовестных производителей, импортеров, поставщиков и продавцов контрафакта.

"Важно защитить наших граждан от некачественных товаров", - заявил премьер-министр. Он подчеркнул, что для реализации всех отобранных мер потребуются квалифицированные специалисты, подготовку которых предстоит организовать.