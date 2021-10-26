Мишустин поручил упростить в РФ ввод высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам Консультативного совета по иностранным инвестициям. Его 35-е заседание глава правительства провел 18 октября.

До 15 декабря Минсельхоз и Минэкономразвития рассмотрят возможность введения нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на какао-продукты на постоянной основе. Также профильные ведомства продолжат переговоры с Европейским союзом по возобновлению импорта кормов.

Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС и Минпромторгу дано время до 1 марта, чтобы оценить эффективность стимулов для использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке.

Чтобы упростить доступ на российский рынок высокотехнологичных лекарств, Минэкономразвития, Минпромторг и Росздравнадзор должны проработать вопрос об изменении правил их ввода в гражданский оборот, а Минздрав должен до 1 февраля провести анализ спроса и предложения на лечебное питание и биологически активные добавки и представить предложения по развитию этого сегмента рынка.