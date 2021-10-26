Мишустин поручил упростить в РФ ввод высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот

Новости

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год 11:45
Глава НАО обозначил план работы округа в качестве председателя БРС 11:43
В Подмосковье и Санкт-Петербурге полиция ликвидировала подпольные казино 11:40
К поискам исчезнувшей актрисы Светличной подключились волонтеры 11:28
Следователи выдвинули две версии взрыва газа в Челнах 11:24
Сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира 11:23
ВЦИОМ: Россияне назвали лучших исполнителей 11:21
АТОР: Цены на путевки в нерабочие дни выросли до 30% 11:14
Лавров: Россия сфокусируется на повышении качества жизни на Севере 11:12
Японская принцесса Мако лишилась привилегий после замужества 11:10
Составлен рейтинг самых необычных вещей, забытых туристами в отелях 11:08
Сбербанк распространил льготную ипотеку на частные дома 11:00
Ученые создали материал для диагностики болезней легких по выдоху 10:57
Сенатор: Регионы сами решат вопрос о предоставлении выходных для вакцинации 10:57
В Калининградской области объявили нерабочие дни и новые ограничения 10:56
Суд назначил дату оглашения приговора по отравлению таллием в Таганроге 10:55
В Чечне объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября 10:39
АПЛ "Новосибирск" выстрелит залпом "Ониксами" и "Калибрами" 10:18
Зал "Зарядье" прекращает проведение концертов с 28 октября по 7 ноября 10:16
Число встречных ДТП на трассах "Автодора" снизилось на 30 процентов 10:14
В село на Колыме из-за вероятной вспышки COVID-19 вылетели медики 10:08
В Якутии ужесточили ограничительные меры по COVID-19 10:01
В Королеве серийный вор украл шесть велосипедов 09:21
В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения штаммом AY.4.2 09:05
Антонов рассказал о соглашениях с США по контролю над вооружениями 08:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 11:19
Рубрика: Власть

Мишустин поручил упростить в РФ ввод высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам Консультативного совета по иностранным инвестициям. Его 35-е заседание глава правительства провел 18 октября.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

До 15 декабря Минсельхоз и Минэкономразвития рассмотрят возможность введения нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на какао-продукты на постоянной основе. Также профильные ведомства продолжат переговоры с Европейским союзом по возобновлению импорта кормов.

Фото: РИА Новости
Мишустин: Новая мера поддержки бизнеса поможет трем миллионам человек

Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС и Минпромторгу дано время до 1 марта, чтобы оценить эффективность стимулов для использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке.

Чтобы упростить доступ на российский рынок высокотехнологичных лекарств, Минэкономразвития, Минпромторг и Росздравнадзор должны проработать вопрос об изменении правил их ввода в гражданский оборот, а Минздрав должен до 1 февраля провести анализ спроса и предложения на лечебное питание и биологически активные добавки и представить предложения по развитию этого сегмента рынка.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Правительство Минсельхоз Правительство Минэкономразвития Правительство ФАС Правительство Минпромторг Правительство Росздравнадзор

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 36 446 случаев COVID-19 в 85 регионах
Антонов рассказал о соглашениях с США по контролю над вооружениями
Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса
Биолог объяснила, почему в РФ нет коллективного иммунитета к COVID-19
К поискам исчезнувшей актрисы Светличной подключились волонтеры
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать