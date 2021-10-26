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Рубрика: Власть

Мишустин призвал мобилизовать систему здравоохранения на борьбу с ковидом

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
Свыше 60 миллиардов рублей правительство направляет на поддержку системы здравоохранения для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Михаил Мишустин указал регионам и дальше наращивать темпы вакцинации. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин указал регионам и дальше наращивать темпы вакцинации. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин указал регионам и дальше наращивать темпы вакцинации. Фото: РИА Новости

Cитуация c COVID-19 крайне серьезная во всех регионах страны, констатировал премьер-министр Михаил Мишустин, собрав вчера президиум Координационного совета по борьбе с распространением ковида. "Заболеваемость очень высокая. К сожалению, сейчас в стационарах много пациентов в тяжелом состоянии. Это прежде всего те, кто вовремя не сделал прививку", - объяснил он такое положение дел. "Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации, иначе справиться с распространением инфекции невозможно, - указал глава правительства. - Более того, на должном уровне необходимо поддерживать уровень тестирования в регионах, чтобы вовремя выявлять заболевших, оказывать им помощь, обезопасить окружающих от заражения".

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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Кабинет министров со своей стороны выделяет дополнительные средства - свыше 56 миллиардов рублей - для мобилизации резервов системы здравоохранения. "Средства поступят в регионы прежде всего для оказания медицинской помощи заболевшим ковидом и гражданам с подозрением на него. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех субъектах Российской Федерации", - заявил Мишустин.

Более четырех миллиардов рублей направлено на закупку специальных лекарств для пациентов, находящихся в больницах. "Будет приобретено не менее полумиллиона флаконов противовирусных препаратов, чтобы в стационарах было в наличии необходимое лекарство. Оно особенно нужно пациентам в первые дни лечения", - заметил премьер-министр. Рост заболеваемости фиксируется во всех федеральных округах страны в пределах 8-15 процентов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. За прошедшую неделю прирост в целом по России составил 13,5 процента. "Увеличилась доля столичных регионов, и сейчас на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург приходится 35,7 процента всей заболеваемости в Российской Федерации. Достаточно высокий удельный вес", - подчеркнула она. В 32 регионах по итогам прошедшей недели показатели заболеваемости превышают среднероссийские.

Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной, считает мэр города Сергей Собянин. За последнюю неделю количество выявленных заболеваний увеличилось на 14 процентов и на 10 процентов - количество госпитализаций. "Очевидно, продолжается рост. Может быть, не в такой динамике, но рост серьезный", - констатировал он. Москва наращивает тестирование на инфекцию. Количество ПЦР-тестов в сутки доходит до 90 тысяч. Высокую эффективность, по словам Собянина, показал эксперимент по экспресс-тестированию в торговых центрах и на транспортных узлах: "Выявляемость такого рода экспресс-тестирования - около 4-5 процентов. Это высокий объем выявляемости. Поэтому с пятницы мы увеличим количество таких центров до 50". Объем вакцинации в столице в последнее время увеличился в четыре раза от минимального порога, который был в конце августа, сообщил мэр. Город будет наращивать мощности пунктов вакцинации, чтобы минимизировать возможные очереди.

В отдельных регионах текущее положение требует более широких ограничений, а также наращивания инфекционного коечного фонда, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Это Удмуртия, Чукотка, Марий Эл, Адыгея, Чувашия, Приморский край, Смоленская, Ульяновская, Саратовская, Омская, Рязанская, Владимирская и Самарская области. Общий по стране профильный коечный фонд достиг 292 тысяч. За неделю он увеличен еще на шесть процентов. Кислородом оснащены более 65 процентов коек, и введена система перевода на долечивание, чтобы своевременно освобождать койки для пациентов с интенсивным течением болезни.

На госпитализации находятся 268,5 тысячи человек. "Прирост за неделю составил 5,3 процента. В структуре госпитализированных 11 процентов пациентов - это пациенты в тяжелом состоянии", - сообщил глава минздрава. С учетом лечащихся на дому количество заболевших превышает 1,33 миллиона. "Анализируя статистику и течение заболевания, мы видим, что те пациенты, которые своевременно не начинают лечение на вторые сутки, к сожалению, имеют высокие риски осложнения течения заболевания, в том числе тяжелого течения. Максимально тяжело, конечно же, протекает у невакцинированных пациентов, особенно имеющих артериальную гипертонию, ожирение, сахарный диабет, поэтому эта категория пациентов должна первой пройти вакцинацию", - подчеркнул Мурашко. Коронавирус не обходит стороной детей. "У 50 процентов течет заболевание с яркой клиникой, и всего в стране сегодня почти 60 тысяч детей находятся на лечении у медицинского персонала", - рассказал министр.

Рост заболеваемости фиксируется во всех федеральных округах страны в пределах 8-15 процентов 

Для увеличения объемов тестирования граждан в регионы направили более пяти миллионов тестов. Сформирован запас на девять миллионов исследований. Все регионы, заявила глава Роспотребнадзора, добились минимального среднесуточного уровня в 200 тестов на 100 тысяч населения. Но не все регионы выполняют поручение правительства о предоставлении результатов ПЦР-тестов в течение суток. По словам Поповой, в Тверской, Пензенской, Челябинской областях и ряде других регионов на это уходит пять-шесть дней.

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