Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере госуправления

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере государственного управления.

Так, с помощью единой цифровой платформы контроля и надзора к 2030 году в дистанционный режим переведут 90 процентов проверок бизнеса. Предприниматели смогут получать от государства обновления по обязательным требованиям. Данные о проверках из системы будут использоваться для составления рейтинга предприятий по уровню надежности.

Предоставление госуслуг также будет работать на базе единой системы. На этой платформе органы власти смогут самостоятельно переводить в электронный вид различные услуги и оказывать их в проактивном формате, в том числе в зависимости от жизненной ситуации пользователя.

Работа по цифровой трансформации системы госуправления ведется в рамках президентского указа о национальных целях развития до 2030 года, где направление определено в качестве одного из приоритетов.