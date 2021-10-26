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26.10.2021 10:00
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере госуправления

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере государственного управления.
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Мишустин: Система госуправления станет более эффективной

Так, с помощью единой цифровой платформы контроля и надзора к 2030 году в дистанционный режим переведут 90 процентов проверок бизнеса. Предприниматели смогут получать от государства обновления по обязательным требованиям. Данные о проверках из системы будут использоваться для составления рейтинга предприятий по уровню надежности.

Предоставление госуслуг также будет работать на базе единой системы. На этой платформе органы власти смогут самостоятельно переводить в электронный вид различные услуги и оказывать их в проактивном формате, в том числе в зависимости от жизненной ситуации пользователя.

Работа по цифровой трансформации системы госуправления ведется в рамках президентского указа о национальных целях развития до 2030 года, где направление определено в качестве одного из приоритетов.

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