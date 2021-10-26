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26.10.2021 15:39
Рубрика: Общество

Мурашко: В 18 регионов выехали мобильные бригады для борьбы с COVID-19

Текст: Галина Мисливская

Федеральный центр оказывает помощь регионам в лечении коронавируса: с сентября в 18 субъектов выехали специальные бригады, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе c COVID-19​​​.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"С начала сентября по настоящее время организованы выезды мобильных медицинских мультидисциплинарных бригад в 18 субъектов", - сообщил он, добавив, что по поручению президента медики работают во Владимирской, Курской, Псковской областях, Забайкальском крае, Оренбургской области.

"Активно подключилось министерство обороны, мы им очень признательны. На сегодняшний день эта помощь крайне важна", - отметил Мурашко. Минздрав продолжает мониторить ситуацию и формировать бригады по заявкам регионов, сейчас на рассмотрении находится обращение Новгородской области.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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