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26.10.2021 16:12
Рубрика: Экономика

На госуслугах можно будет зарегистрировать катер и поменять права

Текст: Тимофей Борисов
С 1 марта 2022 года граждане смогут получать больше дистанционных услуг, касающихся полномочий МЧС.
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

В частности, владельцы катеров, яхт, моторных лодок смогут подать заявление на регистрацию судна, на замену удостоверений на управление маломерным судном или на оформление технического осмотра. Тексты соответствующих приказов МЧС России размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: iStock
Дети младше 14 лет смогут стать пользователями портала госуслуг

Пока предоставление ряда госуслуг, оказываемых МЧС России, существенно ограничено. Скажем, до сих пор для того чтобы поменять истекшее удостоверение управления катером, надо ехать туда, где судовладелец свою первую "корочку" получал изначально. Права на катер надо менять один раз в 10 лет, а за этот срок человек может не только сменить прописку и место регистрации судна, но и переехать в другой регион.

Конечно, будет намного удобнее прийти в своем городе в службу одного окна и решить все вопросы за пять минут, тем более что никаких дополнительных экзаменов для замены прав на управление маломерным судном сдавать не надо.

"Приказы МЧС России, утверждающие новые административные регламенты предоставления соответствующих государственных услуг, на днях зарегистрированы Минюстом и направлены на внедрение информационных технологий в процессы предоставления госуслуг через федеральную государственную информационную систему", - сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведмоства, на освидетельствование маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, гражданам и юрлицам потребуется не более восьми часов рабочего времени с момента приема и регистрации заявления и необходимых документов.

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