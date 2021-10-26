На "круглом столе" в "РГ" обсудили проблемы доступности препаратов для онкопациентов

Всероссийский союз пациентов, МОД "Движение против рака" и Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!" направили Председателю Правительства Россиийской Федерации письмо с просьбой о пересмотре действующих подходов к оплате медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Ситуацию, ставшую причиной формирования документа, обсудили представители пациентского, врачебного и страхового сообщества 26 октября на круглом столе в "Российской газете".

Основным проблемным полем являются нормативно-правовые особенности организации финансирования медицинской помощи пациентов с онкологическими заболеваниями в системе ОМС, которые влияют на доступность пациентов к противоопухолевой лекарственной терапии в необходимом объеме. Отдельно была выделена проблема долгого "пути" препрата от момента его регистрации до доступа в систему здравоохранения и начала применения врачами на практике, в том числе в системе ОМС, что на практике ограничивает врачей в выборе инструментов лечения, а пациентов в возможности получать наиболее эффективные опции терапии.

Главной же темой мероприятия стало обсуждение существующей правовой коллизии, выражающейся в существующем противоречии между действующими методическими рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи, содержащими положение, которое ограничивает тариф на возмещение в системе ОМС для препаратов без ЖНВЛП статуса, проектом справочника схем и групп лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях для включения в Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2022 год, куда не вошли схемы лекарственной терапии с препаратами не имеющими статус ЖНВЛП и вступающими в силу с 2022 года клиническими рекомендациями Минздрава России, а также противоречию сложившейся ситуации с целями и задачами, определенными в рамках Федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".

На сегодняшний день из средств Фонда ОМС возмещаются прежде всего препараты, входящие в перечень ЖНВЛП. Этот список, в свою очередь, не включает значительное число препаратов, доказавших свою эффективность в лечении серьезных заболеваний, причем зачастую - единственных опций в той или иной нозологии. При этом все, представленные в письме препараты входят в клинические рекомендации Минздрава России, которые станут обязательными для исполнения медицинским организациями с 1 января 2022 года.

Текущий порядок возмещения стоимости лечения, включающего в себя применение препаратов без статуса ЖНВЛП, предполагает работу медицинских организаций в убыток, а другие опции терапии, которые не всегда показаны клиническими рекомендациями Минздрава России, но включены в перечень ЖНВЛП, обеспечивают работу медицинских организаций в прибыль. Такое различие в подходах к возмещению и различной себестоимости для медицинских организаций опций терапии на практике приводит к назначению наиболее выгодных экономически, а не оптимальных по эффективности при определенной клинической ситуации опциях лечения.

Пациентские организации и эксперты отметили, что различный подход к оплате Фондом ОМС препаратов включенных и не включенных в перечень ЖНВЛП нарушает право пациентов на получение качественной и доступной медицинской помощи в гарантированном объеме в соответствии с программой государственных гарантий.

В связи с таким противоречием уже сейчас наблюдается снижение более чем на 60% применения препаратов без статуса ЖНВЛП в системе ОМС. Таким образом, врачи оказались в ситуации трудного выбора: обеспечить пациентов эффективными препаратами и вступить в конфликт со страховой компанией либо лечить пациентов теми терапевтическими опциями, которые покрываются ОМС.

В наибольшей степени эта проблема затронула онкологических пациентов. Максимальная потребность в терапии лекарственными средствами, не включенными в ЖНВЛП, но предусмотренными клиническими рекомендациями, составляет более 45 000 пациентов, страдающих от злокачественных новообразований.

"Борьба с онкологическими заболеваниями в России ведется на национальном уровне, эти заболевания признаны социально значимыми, ведь здесь идет речь о десятках тысяч человеческих жизней. При этом за последние годы медицинская наука и фармацевтика продвинулись далеко вперед, создав инновационные методы лечения и опции терапии, позволяющие помогать пациентам, которые ранее считались неизлечимыми. Отсюда такой общественный резонанс у этой проблематики. Пациентское сообщество крайне обеспокоено сложившейся ситуацией и приложит все усилия ради ее разрешения", - заявил Юрий Александрович Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов.

Более того, сложившаяся ситуация не просто противоречит основополагающему принципу доступности медицинской помощи населению, но и грозит юридическими последствиями. С 2022 года соблюдение клинических рекомендаций становится обязательным, т.е. медицинские организации с одной стороны получают финансирование лишь на препараты из перечня ЖНВЛП, а с другой - обязаны следовать клиническим рекомендациям и закупать препараты вне перечня ЖНВЛП в условиях ограниченного бюджета и минимального тарифа. Подобный подход к лекарственному обеспечению в рамках ОМС принят на фоне достижения цели федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" о снижении смертности пациентов.

"Болезненно признавать, что пациенты не могут быть обеспечены всеми необходимыми ресурсами, бюджетные ограничения существуют во всем мире. Лекарственная терапия - самый длительный и дорогостоящий этап лечения в онкологии, а при создании клинических рекомендаций изначально никак не учитывается экономический фактор, то есть стоимость рекомендованного лечения. Крайне необходимо соблюдать баланс при составлении регулирующих документов и сократить субъективный компонент при формировании списка ЖНВЛП, чтобы процедура была прозрачной и понятной. Право на решение и инициативу важно сохранить за врачом, и эти персонализированные медицинские решения должны иметь бюджетную поддержку", - сказал Евгений Наумович Имянитов, д. м. н., проф., член-корреспондент РАН, руководитель референс-центра НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.

По данным за 2020 год, на диспансерном учете в России стояло 3 973 295 человек со злокачественными новообразованиями. Более 300 000 человек из них в 2020 году умерли. При этом основной объем контингента онкологических больных формируется из пациентов со злокачественными новообразованиями молочной железы (18,5%).

"Из недавних примеров: к нам вчера обратилась женщина, у которой метастатический рак молочной железы. Согласно клиническим рекомендациям и мировой практике, при ее виде рака доступна таргетная терапия, которая может сохранить жизнь без существенной потери ее качества более чем на 15 лет. Получается, что лечение с доказанной эффективностью есть, а доступа к нему нет. Поэтому необходимо, чтобы вся система здравоохранения была нацелена на персонифицированный подход при лечении онкологии и сфокусирована на улучшении качества жизни и исходе лечения при оценке эффективности терапии", - прокомментировала Ирина Валерьевна Боровова, президент ВОО Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!".

По итогам заседания комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи, из 12-ти предложенных производителями препаратов в список был включен только один.

"Треть выявленных на экспертизе нарушений по профилю онкология связана с лекарственной противоопухолевой терапией. Зачастую врачи при выборе оптимальной терапии руководствуются не потребностями пациента и особенностями лекарственных средств, а экономическими параметрами тарификации схемы лечения. Выбор у медицинской организации прост: или лечить себе в убыток, но наиболее результативно и качественно, или с прибылью, но с потерей эффективности и качества. В итоге назначают не наиболее подходящую и эффективную терапию для пациента, а максимально выгодную для медицинской организации, где тариф максимально превышает затраты медицинской организации. Такие "экономические" показания не идут на пользу пациенту", - пояснил Алексей Васильевич Березников, д.м.н., доцент, руководитель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков.

"Во 2 статье Конституции Российской Федерации указано: человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. За это в полной мере отвечают и органы здравоохранения, которые должны изыскать такие методы работы, которые позволят не допускать ситуации, когда препарат, зарегистрированный и включенный в клинические рекомендации, не может быть назначен и выписан только потому, что тариф на оплату медицинской помощи по этому профилю не покрывает его стоимость", - заключил Николай Петрович Дронов, председатель Координационного Совета МОД "Движение против рака".

По итогам круглого стола участники планируют принять резолюцию о необходимости внесения изменений в методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи и справочник схем и групп лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях для круглосуточного и дневного стационара для включения в Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2022 год, куда не вошли рекомендованные Минздравом России схемы лекарственной терапии с препаратами не включенными в перечень ЖНВЛП.