На Соломоновых Островах взорвалась бомба времен Второй мировой войны

На Соломоновых Островах два человека погибли и еще четверо пострадали при взрыве американской бомбы времен Второй мировой войны. По данным газеты Solomon Times, трагедия произошла в понедельник вечером в одном из восточных районов столицы.

Семья из четырех человек собралась у костра во дворе своего дома. Бомба оказалась под землей на месте костра. При взрыве один мужчина погиб, второй скончался позднее в больнице. Еще два человека госпитализированы в критическом состоянии. Ранения также получили двое мужчин, находившиеся неподалеку, их также госпитализировали, пишет ТАСС.

За последний год при детонации снарядов, оставшихся на островах архипелага со времен Второй мировой войны, погибли пять человек. Всего же, по данным австралийской гуманитарной организации SafeGround, на Соломоновых Островах насчитываются тысячи неразорвавшихся боеприпасов.