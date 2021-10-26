Наемное жилье даст возможность расширить жилплощадь

Переселение жителей аварийных домов в наемное жилье пока не практикуется. Хотя возможности использовать этот механизм у регионов есть, подчеркнул Рурин. В фонде предполагают, что использование наемного жилья может получить развитие, если развернется массовое его строительство по типовым проектам. Плюсом для граждан станет возможность получить жилплощадь по нормам предоставления, пояснил Рурин. Сейчас, по статистике, переселяемые граждане получают жилье на 12% больше прежнего.

Но по общему правилу расселение идет "метр в метр" - новые квартиры должны быть той же площади, что и прежние. При переселении в наемное жилье у жителей аварийных домов будет возможность получить жилье большего метража. В фонде планируют, что стоимость проживания в таком жилье будет ощутимо ниже, чем если бы граждане взяли такое жилье в ипотеку, подчеркнул Рурин. "Наемное жилье получит развитие, когда оно, во-первых, будет создано, а во-вторых, будут предложены такие условия, которые граждан удовлетворят, и они в массовом порядке будут подавать заявки на переселение в такое жилье", - считает представитель фонда.

Для финансирования строительства наемного жилья фонд планирует использовать "очень длинные и очень дешевые деньги". В частности, средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Мы могли бы создать механизм, который основан именно на использовании таких возвратных, льготных длинных денег со сроком возврата до 25 лет и со ставкой ниже уровня инфляции. Которые позволят создать наемное жилье и обеспечить денежный поток, который вернет эти средства в ФНБ или позволит реинвестировать их для увеличения объемов наемного жилья", - рассказал Рурин.

За время действия программ расселения аварийного жилья с 2008 года в новые дома переехали 1,3 млн человек. С 2019 года, когда начала действовать нынешняя программа расселения, новоселье отметили 233 тысячи человек, исчезло 3,9 млн квадратных метров старых домов. Это превышает показатели, установленные в нацпроекте, подчеркнул Рурин. По нацпроекту к концу года нужно расселить лишь 3,3 млн квадратных метров.

В этом году президентом поставлена более высокая планка: переселить 130 тысяч граждан. С начала года по конец октября в новое жилье переехали уже 97 тысяч человек, это 74,6% плана. С учетом этих темпов показатель в 130 тысяч человек к концу года должен быть достигнут, отметил Рурин. 37 регионов выполняют программу в ускоренном режиме, а четыре региона уже завершили расселение домов, ставших аварийными до 2017 года, - Карачаево-Черкесия, Сахалин, Санкт-Петербург и Севастополь. Ожидается, что к концу года закончат переселение также Кабардино-Балкария, Чечня, Адыгея, Саратовская и Магаданская области.

В следующем году ликвидировать аварийные дома планируют еще около 20 регионов. В числе отстающих сейчас - Тыва, Забайкальский край, Еврейская АО.

Сейчас фонд занимается подготовкой к запуску новой программы расселения аварийного жилья, признанного таким в 2017-2020 годах. Идет выверение списков аварийных домов, готовятся изменения в законодательство. Так, предполагается ослабить ограничения на использование земли под сносимыми домами при механизмах комплексного развития территорий. Разрешить расселение жителей в индивидуальные дома, что может быть оправдано в небольших населенных пунктах, где нет смысла строить многоэтажки. Недавно минстрой утвердил новую методику расчета официальной стоимости "квадрата" жилья. Это приведет к увеличению стоимости расселения, которая закладывается в программу.