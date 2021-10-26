Назван лучший смартфон по версии Роскачества

Специалисты Роскачества представили обновленный рейтинг смартфонов, который включает 140 моделей. К рейтингу добавилась новая линейка смартфонов Apple - iPhone 13, а также несколько флагманских моделей от Sony и Samsung, сообщается в пресс-релизе организации.

iPhone 13 Pro Max признан лучшим смартфоном по версии Роскачества. Устройство на iOS потеснило предыдущих лидеров от Samsung и Sony. Версия 13 Pro уверенно заняла четвертое место, модели iPhone 13 и iPhone 13 mini - во второй и третьей десятке рейтинга.

Одновременно с новой серией iPhone были протестированы сразу несколько флагманов от Sony и Samsung: Sony Xperia 1 III, Samsung Galaxy Z Fold3 и Flip3, а также OnePlus Nord 2 5G.

Из новых смартфонов на Android можно отметить Sony Xperia 1 III, который занял восьмую строчку рейтинга Роскачества. Это производительный и долгоиграющий смартфон с качественным дисплеем. У него достойная камера, которая делает фото с неплохой контрастностью и цветами, но топовым камерам на рынке она все же уступает. С плохим освещением камера не справляется, дает много шумов с плохой детализацией. Гаджет с подобными характеристиками можно найти по гораздо более низкой цене. Тем, кому не нужна продвинутая камера, рациональнее выбрать мощный бюджетный смартфон за 30 000 рублей, а не переплачивать за флагман от Sony (стоимостью порядка 80 тысяч рублей). А если нужен хороший "камерафон", то Sony все же пока не конкурент продукции Apple.

В результате топ-3 рейтинга выглядит следующим образом: на первом месте iPhone 13 Pro Max, на втором Sony Xperia 5 II, на третьем Samsung Galaxy S10+.