Названы самые "умные" города России

Самые "умные" города России назвал Минстрой. Ведомство представило новый индекс цифровизации городского хозяйства.

По итогам 2020 года среднее значение индекса выросло до 44,17 балла из 120. В прошлом году города набрали 41,67 балла.

Наиболее эффективно технологии "умного города" внедряются в городах-миллионниках и в городах с населением до 100 тысяч человек - у них заметнее всего повысились оценки.

"Среднее значение Индекса IQ растет высокими темпами уже второй год подряд, - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. - Конечно, на это не могла не повлиять пандемия, которая стала катализатором для внедрения цифровых решений".

Интерес и готовность городов к внедрению передовых технологий в целом заметны и по недавно проведенному конкурсу "Лучшая муниципальная практика": на номинацию "Умный город" было подано на 61% больше заявок, чем годом ранее, сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Существеннее всего растут оценки в разделах "умный городской транспорт" (прирост на 25% к 2019 году), "городское управление" (40%), "туризм и сервис" (52%), "инновации для городской среды" (60%). Эти направления были наименее развиты и набирали минимальные баллы.

Самый высокий средний балл - 9,17 из 12 - города набирают в направлении "инфраструктура сетей связи". Причем за год среднее значение субиндекса не изменилось.

Среди крупнейших городов самые высокие баллы набрали Москва (103,25 балла), Воронеж (63,38) и Казань (60,93). Год назад в число лидеров входили Москва, Екатеринбург и Казань.

Лидерами в своих группах (города делят в зависимости от количества жителей) стали Белгород (75,75 балла), Щелково (73,25), Дубна (64,78).

В проекте участвуют 203 города, каждый из них оценивается по 47 показателям 10 направлений (городское управление; умное ЖКХ; инновации для городской среды; умный городской транспорт; интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности; туризм и сервис; интеллектуальные системы социальных услуг; экономическое состояние и инвестклимат; инфраструктура сетей связи).