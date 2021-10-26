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Рубрика: Экономика

Названы самые "умные" города России

Текст: Марина Трубилина
Самые "умные" города России назвал Минстрой. Ведомство представило новый индекс цифровизации городского хозяйства.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

По итогам 2020 года среднее значение индекса выросло до 44,17 балла из 120. В прошлом году города набрали 41,67 балла.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Наиболее эффективно технологии "умного города" внедряются в городах-миллионниках и в городах с населением до 100 тысяч человек - у них заметнее всего повысились оценки.

"Среднее значение Индекса IQ растет высокими темпами уже второй год подряд, - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. - Конечно, на это не могла не повлиять пандемия, которая стала катализатором для внедрения цифровых решений".

Интерес и готовность городов к внедрению передовых технологий в целом заметны и по недавно проведенному конкурсу "Лучшая муниципальная практика": на номинацию "Умный город" было подано на 61% больше заявок, чем годом ранее, сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Существеннее всего растут оценки в разделах "умный городской транспорт" (прирост на 25% к 2019 году), "городское управление" (40%), "туризм и сервис" (52%), "инновации для городской среды" (60%). Эти направления были наименее развиты и набирали минимальные баллы.

Самый высокий средний балл - 9,17 из 12 - города набирают в направлении "инфраструктура сетей связи". Причем за год среднее значение субиндекса не изменилось.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Среди крупнейших городов самые высокие баллы набрали Москва (103,25 балла), Воронеж (63,38) и Казань (60,93). Год назад в число лидеров входили Москва, Екатеринбург и Казань.

Лидерами в своих группах (города делят в зависимости от количества жителей) стали Белгород (75,75 балла), Щелково (73,25), Дубна (64,78).

В проекте участвуют 203 города, каждый из них оценивается по 47 показателям 10 направлений (городское управление; умное ЖКХ; инновации для городской среды; умный городской транспорт; интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности; туризм и сервис; интеллектуальные системы социальных услуг; экономическое состояние и инвестклимат; инфраструктура сетей связи).

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