Нехватка ткани и фурнитуры грозит дефицитом диванов

Увеличение сроков поставки мебели, а также дефицит офисных кресел, диванов и других предметов интерьера прогнозируют эксперты из-за дефицита деталей.

Поставки из Китая сейчас осложняются из-за коронавирусных ограничений со стороны КНР на границе, говорит гендиректор логистической компании Максим Чепов. Фуры подолгу стоят на границе, а железнодорожная инфраструктура не справляется с такими объемами. Диваны, кровати, шкафы и прочая мебель, где требуется множество комплектующих, будут в дефиците при самом положительном сценарии до весны-лета 2022 года", - считает он. Улучшение ситуации с доставкой ожидается не ранее китайских новогодних каникул в феврале.

Проблемы могут появиться с продукцией, которая импортируется из Китая в готовом виде - например, уже в ближайшие месяцы может быть дефицит офисных и игровых кресел. Далее, до конца 2021 года иссякнут запасы материалов у оптовых поставщиков. Сначала будет резко сокращаться ассортимент, затем возможны перебои в поставках основных комплектующих: ролики, направляющие, профиль, другая фурнитура, ткань. С простыми предметами интерьера, материалы которых полностью локализованы, а использование фурнитуры и обивки минимально - стулья, столы, скамьи - проблем не будет.

"В дефиците практически все изделия - от табуреток до кухонных и гостиных гарнитуров, от нишевых люксовых брендов до масс-маркета", - говорят в компании Archipelago. Производители элитной мебели столкнулись с повышенным спросом в условиях, когда бизнес вынуждено ушел в 2020 году в "спячку". Сроки поставок вырастают до шести месяцев и более. У производителей фурнитуры ситуация схожая. Прогнозы потребления и, соответственно, производства оказались ниже, чем в реальности, на 20-35%.

"Никаких проблем с логистикой российские мебельные предприятия не испытывают. Мировой "контейнерный кризис" 2020 года практически закончился и сказывается на предприятиях лишь по касательной", - отмечают в минпромторге. В октябре прошло онлайн-собрание Всемирной мебельной конфедерации, в котором приняли участие 49 стран, и ни одна из них не обозначила проблему с логистикой, подчеркивают в ведомстве.

2020 год ознаменовался рекордным падением продаж импортной мебели

Объем производства мебели в РФ, по данным министерства, за январь - август составил 281 млрд руб. Это на 33% больше, чем за тот же период прошлого года (ознаменовавшийся, впрочем, началом пандемии).

В 2020 году, по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, продажи мебели в России остались на уровне 2019 года, а объем производства даже вырос на 6,8%. Основной объем продукции мебельные предприятия выпустили во втором полугодии, при этом 2020 год ознаменовался рекордным падением продаж импортной мебели. Хуже импортная мебель продавалась лишь в 2000 году - тогда ее доля была 38%, а в последующие годы импорт не опускался ниже 47%.