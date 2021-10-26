Немцы начали заправляться в соседних странах из-за резкого роста цен на бензин

Из-за резкого роста цен на бензин в Германии немцы едут заправляться в соседние страны - Австрию, Польшу и Чехию.

Литр бензина в Германии, по данным Euronews, стоит уже почти два евро. Это даже больше, чем в Британии, которая после Brexit столкнулась с нехваткой водителей грузовых машин и бензовозов и переживает серьезный транспортный кризис. Разница в цене топлива с соседними странами в некоторых местах достигает 50 евроцентов. По мнению немецких водителей, это вполне компенсирует более долгий путь до заграничных заправок.

Издание Bild приводит пример: "В Дрездене литр бензина стоит 1,779 евро, а в расположенном в сорока километрах от него чешском Хлумеце - 1,34 евро. Если залить полный бак, можно сэкономить 20-30 евро". Многие при этом берут с собой канистры. Однако тут действует лимит: ввоз более одной 20-литровой канистры вяжется с дополнительными расходами - придется заплатить налог.

Местные СМИ сообщают, что такая ситуация - следствие самой высокой с 1993 года инфляции. Этой осенью в Германии взлетели цены на продукты, газ, электричество, автомобильное топливо, стройматериалы, парикмахерские услуги. По данным Федерального статистического управления, рост цен составил 4,1% по сравнению с октябрем 2020 года. К тому же еще в начале года правительство ФРГ повысило налог на выхлопы. Для новых автомобилей с высоким уровнем выбросов CO2, составляющим 195 граммов на километр и более, ежегодный транспортный налог увеличился в среднем для бензиновых автомобилей на 130 евро и на 100 евро для автомобилей с дизельным двигателем.