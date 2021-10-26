Новости

Задержан экс-чиновник, заказавший убийство прокурора Югры 21 год назад 16:30
Топ-10 недели на "КиноПоиске" возглавила "Игра в кальмара" 16:27
Вильфанд предупредил об экстремальных морозах предстоящей зимой 16:25
Немцы начали заправляться в соседних странах из-за резкого роста цен на бензин 16:18
Главный инфекционист рассказал, как уменьшить риск смерти от COVID-19 16:17
Google грозит 12 млн рублей штрафа за отказ удалять запрещенный контент 16:16
МВД: Взрыв в Балтийске мог произойти из-за утечки газа в доме 16:15
Банк России рассказал, кому станет сложнее взять кредит 15:58
В Свердловской области с 30 октября запретят заведениям работать ночью 15:56
В Египте оценили риски затопления дельты Нила Средиземным морем 15:54
Количество позиций в российском каталоге промышленности превысило миллион 15:46
Юрист: Решение по скифскому золоту оспорят в Верховном суде Нидерландов 15:43
Мурашко: В 18 регионов выехали мобильные бригады для борьбы с COVID-19 15:39
Путин примет участие в Восточноазиатском саммите и встрече лидеров АСЕАН 15:37
Эксперты объяснили, почему в России дорожает дизельное топливо 15:33
Греф назвал вероятный драйвер роста экономики 15:30
Мурашко: От гриппа привились более 32 млн россиян 15:25
В Тюменской области перенесли сроки введения QR-кодов 15:22
В Балтийске ликвидировали пожар, вспыхнувший после взрыва газа 15:20
В Новой Москве убит бывший замначальник ГУЭБ МВД России 15:17
В Дубае открыли самое высокое колесо обозрения 15:16
Мурашко: Лечение от COVID-19 проходят 60 тысяч детей 15:14
Мурашко: В среднем по стране свободно 12% ковидных коек 15:09
Матвиенко: Пандемия COVID-19 не отменяет лечение онкобольных 15:09
Около 100 мер соцподдержки россияне смогут получать без справок 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 16:18
Рубрика: В мире

Немцы начали заправляться в соседних странах из-за резкого роста цен на бензин

Текст: Ариадна Рокоссовская

Из-за резкого роста цен на бензин в Германии немцы едут заправляться в соседние страны - Австрию, Польшу и Чехию.

Фото: скриншот с www.youtube.com
На заправках Великобритании дерутся в очередях за бензином

Литр бензина в Германии, по данным Euronews, стоит уже почти два евро. Это даже больше, чем в Британии, которая после Brexit столкнулась с нехваткой водителей грузовых машин и бензовозов и переживает серьезный транспортный кризис. Разница в цене топлива с соседними странами в некоторых местах достигает 50 евроцентов. По мнению немецких водителей, это вполне компенсирует более долгий путь до заграничных заправок.

Издание Bild приводит пример: "В Дрездене литр бензина стоит 1,779 евро, а в расположенном в сорока километрах от него чешском Хлумеце - 1,34 евро. Если залить полный бак, можно сэкономить 20-30 евро". Многие при этом берут с собой канистры. Однако тут действует лимит: ввоз более одной 20-литровой канистры вяжется с дополнительными расходами - придется заплатить налог.

Местные СМИ сообщают, что такая ситуация - следствие самой высокой с 1993 года инфляции. Этой осенью в Германии взлетели цены на продукты, газ, электричество, автомобильное топливо, стройматериалы, парикмахерские услуги. По данным Федерального статистического управления, рост цен составил 4,1% по сравнению с октябрем 2020 года. К тому же еще в начале года правительство ФРГ повысило налог на выхлопы. Для новых автомобилей с высоким уровнем выбросов CO2, составляющим 195 граммов на километр и более, ежегодный транспортный налог увеличился в среднем для бензиновых автомобилей на 130 евро и на 100 евро для автомобилей с дизельным двигателем.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Собянин сообщил об увеличении вакцинации в Москве в четыре раза
Кабмин выделил свыше 56 млрд рублей на поддержку здравоохранения в России
Песков: В Москве нет и не планируется локдауна
Захарова: Слова министра обороны ФРГ о ядерном сдерживании РФ недопустимы
В Новой Москве убит бывший замначальник ГУЭБ МВД России
Как решают экологические проблемы в России и в мире
Как Британия вооружает Украину