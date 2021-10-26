Немецкая полиция продала конфискованные биткоины

В прокуратуре немецкого города Кельна объявили о первой в истории продаже конфискованных биткоинов. "Если вы посмотрите, что органы юстиции выставляют на аукцион, вы увидите цифровую валюту. В одном ряду с офисными стульями, суповыми баками и ярко-желтым спортивным автомобилем марки Lotus теперь находится и биткоин", - сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. И действительно, на сайте судебных аукционов выставлен такой лот. Начальная стоимость: 42 400 евро.

Учитывая то, что биткоины сегодня торгуются по курсу 54 162 евро, предложение щедрое, но и желающих хоть отбавляй. Ведь о новом лоте сообщил и.о. министра юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия Петер Бизенбах. По его словам, всего на аукционе будет выставлено 215 биткоинов - по текущему курсу это почти 12 миллионов евро. Большая часть из них связана со сделками с наркотиками. Еще 250 биткоинов были конфискованы полицией, но пока не выставлены на аукцион. Биткоин падает после рекордного роста