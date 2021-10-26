Netflix не заплатит бонусы режиссеру "Игры в кальмара"

Режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк в интервью The Guardian рассказал, что неистовая популярность сериала не конвертировалась для него в пропорциональных размеров прибыль.

По его словам, у Netflix нет планов на дополнительные выплаты за достигнутые рекордные показатели по просмотрам - стриминговый гигант выполнит свои финансовые обязательства в соответствии с первоначальным контрактом.

Постановщик отметил, что шоу не сделало его настолько же богатым, как победителя придуманных им смертельных игр, но он не жалуется: "Мне достаточно. У меня достаточно еды, чтобы положить на стол".

"Игра в кальмара" принесла Netflix более 900 млн долларов, притом что производственный бюджет проекта составлил 21 млн долларов.