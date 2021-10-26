Новости

Брендан Фрейзер сыграет Светлячка в фильме о Бэтгёрл 18:01
Появился трейлер второго сезона аниме по Dota 17:50
У режиссера "Игры в кальмара" из-за стресса на съемках выпало 6 зубов 17:49
СМИ: Режиссер "Аритмии" Борис Хлебников госпитализирован с COVID 17:31
Видео: Филипп Киркоров и Dava "сыграли в кальмара" 16:45

Netflix не заплатит бонусы режиссеру "Игры в кальмара"

Новости
    26.10.2021, 17:20
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк в интервью The Guardian рассказал, что неистовая популярность сериала не конвертировалась для него в пропорциональных размеров прибыль.

Фото: YouTube/ Marimomo Morimo
К "Игре в кальмара" сделали заставку в стиле аниме

По его словам, у Netflix нет планов на дополнительные выплаты за достигнутые рекордные показатели по просмотрам - стриминговый гигант выполнит свои финансовые обязательства в соответствии с первоначальным контрактом.

Постановщик отметил, что шоу не сделало его настолько же богатым, как победителя придуманных им смертельных игр, но он не жалуется: "Мне достаточно. У меня достаточно еды, чтобы положить на стол".

"Игра в кальмара" принесла Netflix более 900 млн долларов, притом что производственный бюджет проекта составлил 21 млн долларов.

Новости

Топ-10 недели на "КиноПоиске" возглавила "Игра в кальмара" 16:27
Раскрыто происхождение черного костюма Человека-паука Тома Холланда 16:10
Фото: Татьяна Маслани на съемках сериала "Женщина-Халк" Marvel 15:19
Обнаруженную на съемках телешоу Светличную родные искали по моргам 15:01
⧣ сериалы
Фото: REUTERS
Умер композитор Удо Циммерманн 14:27
Фото: братья Андреасян объявили о запуске сразу нескольких проектов 09:09
Netflix анонсировал фильм по сериалу "Последнее королевство" 08:45
⧣ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix
В Сети появился новый кадр из "Ведьмака" 25.10.2021
Российский Netflix показал трейлер своих премьер ноября 25.10.2021
ВЦИОМ: Больше половины россиян не знают, что такое "Игра в кальмара" 25.10.2021
⧣ Южная Корея
Фото: youtube.com/ Apple TV
Появился трейлер южнокорейского сериала "Доктор Брейн" 25.10.2021
Вышел трейлер сериала по фэнтези-эпосу "Колесо времени" 25.10.2021
К "Игре в кальмара" сделали заставку в стиле аниме 21.10.2021