Новые технологии помогут распознавать скрытое оружие

Случилось то, о чем мечтали контрразведки и службы безопасности всего мира - разработана система распознавания оружия скрытого ношения. Об этом рассказали корреспонденту "РГ" собеседники в правоохранительных органах.

Смысл разработки в том, что простых граждан со штопором или отверткой в кармане не будут тщательно обыскивать. Будет понятно - оружие в кармане у человека или так, рабочий инструмент. Обычный металлодетектор реагирует на кусок железа в кармане - связку ключей, горсть мелочи, часы или мобильный телефон. Бывает, аппарат "отзывается" на очки и зубные протезы. Фишка новой технологии в том, что прибор говорит, безобидная ли это железка или может выстрелить. Возможно, технологию заметят в правоохранительных органах и включат в систему "Безопасный город". Сразу оговоримся, что "умная техника" должна обязательно почувствовать взрыватель, порох и взрывчатку. Что непросто даже при современных технологиях. Порой взрывчатка создается из совсем, казалось бы, невинных материалов.

Кроме того, появилась и новая технология, которая позволит полиции оперативно отреагировать на уличный конфликт. Если, например, начинается драка, система автоматически посылает сигнал в полицию и "скорую". О разработке этой схемы рассказали в ТАСС в стартапе NtechLab. Именно здесь создали такую уникальную технологию.

Впрочем, президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов рассказал корреспонденту "РГ", что уже есть приборы, которые отличают муляжи от настоящего оружия.

Помните этот ставший избитым, раздражающий, но юридически верный термин - "предмет, похожий на пистолет, нож и т.д."? Появились приборы, которые исключают слово "похожее". Смысл в том, что с ростом всяких игровых и имитационных технологий возникла реальная опасность так называемого "муляжного" бандитизма и терроризма. Что говорить о муляжах, которые продают в детских магазинах? Но это частности. Главный вопрос - как от этой "игрушечной" напасти уберечься? Разработки уже есть.

Новая технология позволит оперативно отреагировать на уличный конфликт - автоматически пошлет сигнал в полицию и "скорую"

Как рассказал корреспонденту "РГ" Юрий Жданов, уже сейчас понятно, что возможности таких технологий беспредельны.

Сегодня алгоритм искусственного интеллекта распознает лицо, даже если человек использует для маскировки очки, усы или бороду. Уже были факты, когда распознавались люди в мотоциклетных шлемах. Да и медицинская маска тоже не сработает для защиты от алгоритма.

МВД России разрабатывает систему распознавания людей по татуировкам, по радужной оболочке глаз, по голосу и по движению тела. Система распознавания по походке способна определить человека на расстоянии 50 метров, даже если он не смотрит в камеру. Она анализирует походку по длине шага, уровню наклона ступни, движению рук. Ее довольно сложно "провести".

Поскольку все технологии слежения в своей основе упираются в базу данных, МВД России создает централизованный банк биометрических данных с отпечатками пальцев и изображениями лиц. В банке будет собрана информация как о российских гражданах, так и об иностранцах. Его планируется создать в ближайшие три года.

В Москве с начала реализации проекта "Безопасный город" количество видеокамер увеличивалось примерно на 7-10 тысяч в год. В мае 2019 года мэр столицы Сергей Собянин сказал, что в Москве их 167 тысяч. К началу 2021 года - уже около 200 тысяч. Мэр рассказал, что видеозаписи используются при расследовании 70% всех совершенных преступлений.

Большинство камер установлены у подъездов жилых домов и административных зданий, в школах, вузах, торговых центрах. Не менее 2,5 тысячи установлены в местах массового скопления людей.

Записи с видеокамер используются для расследования вандализма или краж - в 52% случаев, и для разбора ДТП - в 40% случаев.

Система распознавания по походке способна определить человека на расстоянии 50 метров, даже если он не смотрит в камеру

Для Москвы была выбрана российская технология от компании NTechLab, которая позволяет обнаружить четырех из пяти разыскиваемых, лица которых хоть раз были зафиксированы хотя бы одной камерой, а время поиска человека в базе из 1 миллиарда снимков занимает не более 10 секунд.