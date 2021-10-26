НТВ объявляет о старте съемок нового сезона "Суперстар!"

Телеканал НТВ объявил о старте съемок нового сезона музыкального проекта "Суперстар! Возвращение". За звание "суперстара" будут бороться десять артистов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и 2000-е годы. Премьера шоу состоится совсем скоро.

Ведущими второго сезона "Суперстар! Возвращение" вновь станут популярная российская певица Лолита и Вадим Такменёв, известный по таким программам, как международное вокальное шоу "Ты супер!" и "Центральное телевидение".

Как и в первом сезоне, каждый выпуск программы будет посвящен определенной теме: "Шлягер на все времена", "Песни друзей", "Смена жанра" и другим. Но появятся и нововведения: начиная со второго выпуска звездам с наименьшим количеством баллов по итогам каждой программы придется покинуть проект. К чему приведет новое правило - к более строгому и объективному судейству или ужесточенной борьбе между участниками?

Изменился и судейский состав. Теперь в жюри - участник второго сезона главного шоу страны "Маска" эстрадный певец Стас Пьеха, ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева, известный музыкальный критик Сергей Соседов и певица Маша Распутина. Однако имена самих участников все еще остаются в секрете. "Я не знаю ничего о втором сезоне "Суперстара". Ни новых участников, ни песен, которые они будут петь. Когда я пытался разузнать обо всем этом, мне было сказано: "Узнаете на съемках". На телевидении всегда одни сплошные тайны", - комментирует Сергей Соседов.

"Всегда принимаю позицию зрителя, не важно, кто я в данном случае - участник или член жюри проекта. Я стараюсь ничего не ждать, потому что если ничего не ждешь, то все в новинку, все спонтанно, кайфово, некий такой "Диснейленд". Конечно, я жду приятных встреч, хочу услышать знакомые песни, увидеть людей, с которыми ассоциируется мое детство, отрочество, юность. Я не люблю, когда кто-то вылетает из проекта. Считаю, что это неправильно, когда есть какие-то критерии, суждения о творчестве, пении. Все это очень субъективно. Но, я уверен, что это придает проекту тревожную нотку, остроту, а люди это очень любят. Когда есть драматургия, что кто-то вылетит, люди ждут, переживают", - говорит Стас Пьеха.

Справка "РГ"

"Ты - суперстар!" - популярное музыкальное шоу НТВ, выходившее в эфир канала с 2007 по 2009 год. Тогда в двух сезонах шоу приняли участие такие звезды, как Азиза, Михаил Шуфутинский, Александр Иванов, Алексей Глызин, Сергей Крылов, Татьяна Буланова, Алёна Свиридова, Алёна Апина, Вадим Казаченко, Натали, Катя Лель, Шура, группа "Мираж" и многие другие.

Затем проект возродили, и в прошлом - 2020-м - году вышла его новая, современная версия. Участниками первого сезона возрожденного музыкального проекта стали исполнительница хитов "Алмаз" и "Подорожник-трава" Алиса Мон, Влад Сташевский, признанный лучшим певцом 1996 года, экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова, бывший солист группы "На-На" Владимир Лёвкин, исполнитель мегахита "Голубая луна" Николай Трубач, солистка группы "Комбинация" Татьяна Иванова. А также родоначальник отечественного рэпа Богдан Титомир и исполнительница хита "Америка-разлучница" Ирина Шведова, разделившие между собой победу в шоу.