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26.10.2021 22:05
Рубрика: Общество

Один из самых молодых докторов наук создал способ расхолаживания реакторов

Текст: Андрей Куликов, Алексей Трапезников, Анна Шепелева
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
Валерий Юрин - один из самых молодых докторов технических наук в России - предложил новый безопасный способ расхолаживания атомных реакторов.
В лаборатории аддитивных технологий детали и установки "выпекают" на 3D-принтерах в разы быстрее, чем традиционным механическим способом. Фото: Анна Шепелева В лаборатории аддитивных технологий детали и установки "выпекают" на 3D-принтерах в разы быстрее, чем традиционным механическим способом. Фото: Анна Шепелева
В лаборатории аддитивных технологий детали и установки "выпекают" на 3D-принтерах в разы быстрее, чем традиционным механическим способом. Фото: Анна Шепелева

Как известно, проблемы с энергообеспечением системы охлаждения энергоблоков - уязвимое место в атомной энергетике. Это они привели к крупной аварии на Фукусиме.

Фото: Архив МОКС Топливо ТВЭЛ
Реактор Белоярской АЭС загрузили МОКС-топливом на треть

Валерий - ведущий научный сотрудник Отдела энергетических проблем Саратовского научного центра РАН, профессор Саратовского государственного технического университете имени Ю.А. Гагарина. Исследованиями начал заниматься восемь лет назад, в 22 года.

Как объяснил он "РГ", его предложения обеспечивают уровень надежности, безопасности работы АЭС, а также выгодны экономически. "Энергоблок оснащается дополнительной турбиной, - говорит ученый. - Когда начинается охлаждение, реактор сутки сохраняет мощность, достаточную для генерации пара. На нем и работает эта турбина, обеспечивая электроэнергией насосы и другое оборудование АЭС".

Ученые Самарского университета, входящего в крупнейший Научно-образовательный центр (НОЦ) "Инженерия будущего", вместе с компанией "Силовые машины" создают первую в России газотурбинную установку для тепло- и электроснабжения на метано-водородном топливе. Как пояснил "РГ" начальник конструкторского бюро Сергей Матвеев, она позволит увеличить мощность турбины и снизить количество вредных выбросов. Новинку можно будет применять как на крупных промпроизводствах, так и для тепло- и электроснабжения городов.

А одна из разработок ученых пермского НОЦ "Рациональное недропользование" поможет снизить риски разрушения скважин, а также затраты, связанные с добычей нефти и газа.

С помощью новой технологии можно сократить затраты на мониторинг деформаций горных пород в районах крупных месторождений на 50 и более процентов. Исследователи уже успешно применили свою разработку на месторождениях крупных российских компаний. Она основана на анализе данных, которые можно получить с помощью точек IGS-сети.

В регионах Общество Наука Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Пермский край ПФО Саратовская область ПФО Самарская область ПФО Пермский край Национальные проекты 2019-2024

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