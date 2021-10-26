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26.10.2021 21:41
Рубрика: Власть

Оформить брак можно будет не по месту прописки

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 246(8597)
Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что с 1 января будущего года можно будет обратиться в любой ЗАГС для регистрации актов гражданского состояния. Иными словами, оформить брак, развод или получить свидетельство о рождении ребенка можно будет не по месту прописки. Новость прозвучала в ходе совещания президента Российской Федерации Владимира Путина с членами правительства.
С будущего года гражданин сможет прийти за услугой в любой ЗАГС страны. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС С будущего года гражданин сможет прийти за услугой в любой ЗАГС страны. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
С будущего года гражданин сможет прийти за услугой в любой ЗАГС страны. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Важные подробности: завершена работа по формированию и наполнению Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В электронный вид было переведено более 524 миллионов записей из архивов органов ЗАГС начиная с 1926 года. Создание реестра позволило перевести ЗАГСы на экстерриториальный принцип работы. Это значит, что у человека перестанут спрашивать прописку. Хотите сменить имя? Добро пожаловать в любой ЗАГС от Москвы до Владивостока.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Соответствующий закон вступает в силу с 1 января 2022 года. "Раньше в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по месту рождения ребенка), по месту жительства или по месту хранения актовой записи. Только вступить в брак можно было в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве устраняют такое ограничение", - отметил министр юстиции.

Гражданин сможет обратиться в любой орган ЗАГС для регистрации рождения, расторжения брака, усыновления, перемены имени и смерти независимо от того, где он находится. Законом предусмотрена экстерриториальность и для других юридически значимых действий. Теперь в любом ЗАГСе можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи.

Министр юстиции напомнил, что завершена подготовка нормативной базы для реализации суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека". Это позволит регистрировать рождение и смерть без личного обращения в органы ЗАГС.

Власть Право Личные документы

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