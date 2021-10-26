Патриарх Кирилл предложил "третий путь" вместо коммунизма и капитализма

"Превращение и капитализма, и марксизма в подобие новой квазирелигии, одинаково недопустимо", - заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью французской версии журнала Forbes, часть ответов которого публикует официальный сайт Московского патриархата.

Предстоятель РПЦ заметил, что идея социальной справедливости, превращенная в агрессивную идеологию, "разрушает все вокруг себя. Сотни тысяч беззаконно казненных за веру, создание социального гетто для враждебных классов - вот реальность коммунистического рая на земле". При этом, патриарх заострил внимание на том, что опасно и "капиталистическое евангелие", заметив, что христиане западных стран в своем следовании евангельским идеалам умеренности в материальных благах "все менее вписываются в идеальную картину мира потребления".

Глава Русской православной церкви высказал убеждение, что модель ведения хозяйства русских монастырей может послужить примером для построения экономических и социальных отношений в обществе и стать "третьим путем" между капитализмом и коммунизмом. "Созидание гармоничного мира невозможно без ясного осознания людьми необходимости устроения любой деятельности, включая экономическую, на прочной нравственной основе. - сказал патриарх. - Для христиан этой основой всегда являлось Священное писание и традиция Церкви, в которой были собственные, уникальные модели построения экономических отношений и их связей с социальной жизнью - например, опыт православных монастырей".

Патриарх отметил, что многие города древней Руси начинались именно с монастырских хозяйств, что "закладывало мощный фундамент в самые основы социального бытия, где христианская нравственность, милосердие, взаимовыручка и жертвенность были вложены как неотъемлемые элементы здоровых отношений между людьми".