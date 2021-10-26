Пентагон: В Афганистане остается около 450 американцев

В Пентагоне заявили, что почти 450 американских граждан все еще находятся в Афганистане после вывода американских войск в августе. Это заявление было озвучено заместителем министра обороны США по политике Колином Калем после того, как сенатор Джим Инхоф указал на противоречивые цифры, который Белый дом представил после ухода войск 31 августа.

"Одна из многих сбивающих с толку вещей заключается в том, что мы действительно не знаем, сколько американцев осталось в Афганистане, - сказал Инхоф. - Количество американских граждан, оставшихся в Афганистане, постоянно меняется. Мы все это понимаем. Это очень сбивает с толку".

По словам сенатора, которого цитирует Fox News, сначала администрация Байдена заявляла, что в Афганистане остаются от 100 до 200 граждан США. На минувшей неделе в государственном департаменте сообщили о том, что американские дипломаты поддерживают контакты с 363 соотечественниками, которые остаются в Афганистане. Теперь в оборонном ведомстве дали понять, что в "ловушке" у представителей "Талибана" (группировка запрещена в РФ) находятся 439 американских граждан.

Между тем

По оценке американского разведывательного сообщества, "Исламское государство в Афганистане" (группировка запрещена в РФ) намерено атаковать Соединенные Штаты. Об этом заявил конгрессу высокопоставленный чиновник Пентагона, сообщает Guardian. "В настоящее время разведывательное сообщество считает, что эта группировка и "Аль-Каида" (террористическая организация запрещена в РФ) намерены проводить внешние операции, в том числе против Соединенных Штатов, но ни одна из них в настоящее время не имеет возможности для этого. Для этого им понадобится не менее шести месяцев", - заявил Колин Каль. По оценке экспертов, это заявление являются последним напоминанием о том, что Афганистан все еще может представлять серьезную проблему для национальной безопасности США даже после того, как в августе Белый дом завершил свою 20-летнюю провальную кампанию в этой стране.