Песков дал совет Моргенштерну поговорить с ветеранами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков порекомендовал рэперу Моргенштерну, который не видит необходимости отмечать День Победы, поговорить о войне с фронтовиками.

"Что хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески: наверняка у них есть дедушки, бабушки. Поговорите с ними. Или придите к ветерану, которых остается все меньше и меньше, но которые все равно живут рядом с нами. Поговорите с ними и спросите, почему так важен День Победы, почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны", - сказал Песков, комментируя по просьбе журналистов высказывания рэпера.

"Скорей всего это не по злобе, а просто отсутствие знаний, и здесь очень легко эти пробелы ликвидировать", - считает пресс-секретарь президента. "Безусловно, молодые люди, которые знамениты и пользуются популярностью у сверстников, должны понимать, что так или иначе несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для всей страны понятия, как День Победы, и должны нести за это моральную ответственность", - заключил он.