Песков: В Москве нет и не планируется локдауна

В Москве нет никакого локдауна и не планируется его введение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив формулировки журналистов на брифинге. Главы регионов могут продлевать ограничения и после окончания объявленного президентом периода нерабочих дней, также заметил он.

Пескова спросили о том, какой дедлайн продления локдаунов, по примеру Москвы, и могут ли региональные власти продлевать их каждую неделю до конца года. "Могут, конечно", - заявил Песков.

"Действуют особые полномочия регионов. И в недавнем выступлении президент призвал активнее их использовать", - напомнил пресс-секретарь президента. "Все зависит от положения дел в регионе", - добавил он.

"В Москве нет и не планируется локдауна, - подчеркнул при этом Песков, поправив формулировку вопроса. - Очень важны нюансы".