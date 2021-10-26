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Рубрика: Экономика

ПФР перечислил, кто из творческих работников имеет право на досрочную пенсию

Текст: Василий Кошкин
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Ряд творческих работников имеет право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. При этом в зависимости от специальности необходимый стаж колеблется от 15 до 30 лет, напомнили в отделении ПФР по Москве и Московской области.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Так, при выслуге в 15 лет право выйти на пенсию имеют артисты балета театров балета и театров оперы и балета, исполняющие сольные партии, а также артисты цирков и концертных организаций (гимнасты, эквилибристы, акробаты всех наименований, кроме акробатов-эксцентриков).

"Обязательным условием является осуществление творческой деятельности в определенных организациях (театрах балета, театрах оперы и балета, цирках, концертных организациях)", - подчеркнули в Пенсионном фонде.

Список специальностей, представители которых могут выйти на пенсии при стаже в 20 лет, шире:

- артисты балета (в том числе балета на льду);

- артисты-исполнители танцевальных номеров в профессиональных художественных коллективах;

- артисты театров мимики и жеста;

- травести (артисты, исполняющие роли мальчиков, подростков, девочек);

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
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- артисты цирков и концертных организаций: акробаты-эксцентрики, мотовелофигуристы, балансеры, наездники, дрессировщики диких зверей, клоуны (коверные), исполняющие номера жанров циркового искусства, дающие право на пенсию за выслугу лет, силовые жонглеры, жонглеры, лилипуты - артисты всех наименований, а также борцы, достигшие 50-летнего возраста;

- артистки-вокалистки (солистки) театров оперы и балета, музыкальных и музыкально-драматических театров, концертных организаций, профессиональных художественных коллективов, телевидения и радиовещания.

При стаже в 25 лет на пенсию могут выйти:

- артисты-вокалисты (солисты) театров оперы и балета, музыкальных и музыкально-драматических театров, концертных организаций, телевидения и радиовещания, оперных студий высших учебных заведений искусств, кроме артисток-вокалисток (солисток);

- артисты профессиональных хоровых коллективов, исполняющие сольные партии;

- артисты, играющие на духовых инструментах (в том числе на старинных духовых народных инструментах) в профессиональных художественных коллективах;

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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- артисты-кукловоды в театрах кукол;

- артисты детских театров и театров юного зрителя;

- артистки драматических театров, достигшие 50-летнего возраста;

- артисты-исполнители трюковых номеров (каскадеры).

Наконец, при стаже в 30 лет на пенсию могут рассчитывать артисты хора профессиональных художественных коллективов и артисты драматических театров, достигшие 55-летнего возраста.

В ПФР добавили, что в стаж творческой работы артистов театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов включается и время их военной службы по специальности.

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