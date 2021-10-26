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26.10.2021 22:50
Рубрика: Экономика

Пять секретов финансовой безопасности

Текст: Татьяна Ткачёва (Тамбов)
Российская газета - Неделя № 246(8597)
Как уберечь свои деньги от мошенников и удачно пустить их в рост, в наше время должен знать даже школьник. И многие действительно знают, причем не хуже взрослых.

На I Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая проводилась по инициативе президента, собрали именно таких ребят - десятки тысяч школьников и студентов из России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Среди победителей по профилю "Экономика" - одиннадцатиклассница из Тамбова Маргарита Зарезина.

По просьбе "РГ" Маргарита Зарезина ответила на самые злободневные вопросы по финансовой безопасности:

1. Как быстро распознать телефонного мошенника?

Первое, что должно насторожить, - незнакомец позвонил вам сам. Второе - кем бы он ни был, он не должен вызнавать у вас личные данные или конфиденциальную информацию. Третье - мошенники часто пытаются вызвать у жертвы эмоции: напугать списанием денег или блокировкой карты либо обрадовать выигрышем (мол, сделайте небольшой взнос - и миллион ваш!).

2. Какую информацию нельзя раскрывать о себе публично, чтобы не украли деньги с банковской карты?

Маргарита Зарезина - победитель I Международной олимпиады по финансовой безопасности. Фото: из архива Маргариты Зарезиной

Cрок действия, трехзначный код безопасности с обратной стороны, PIN-код, пароль от карты и от банковских онлайн-кабинетов, коды подтверждения из SMS-сообщений, кодовые слова.

3. Как определить, фишинговый перед тобой сайт или нет?

Как правило, мошенники используют доменное имя, которое отличается от настоящего всего на один символ или букву. О подделке говорит и отсутствие шифрования персональных данных. Если адрес сайта начинается с htpps://, то шифрование там используется. Если s отсутствует, это уже повод насторожиться.

4. По каким признакам узнать финансовую пирамиду?

Большие взносы под большие проценты (вплоть до фантастических, вроде одного процента в день), обещание быстрого возврата вложенных средств. Призыв привлекать своих знакомых для получения дополнительных выплат. Как правило, мошенники не выдают чеки и другие официальные документы о приеме денег, не раскрывают сведений о руководстве организации. У "пирамид" нет товара как такового, есть лишь заманчивый проект, который активно рекламируется.

5. Как вести свой личный бюджет, чтобы не залезать в долги?

Банально, но не создавать ситуации, когда ты будешь должен больше, чем имеешь. Вести учет доходам и расходам, откладывать посильные суммы на случай форс-мажора. Если все же приходится брать в долг, нужно изучить условия, альтернативы, оценить свои возможности по суммам и срокам возврата.

Советы школьникам

Маргарита Зарезина, победитель Международной олимпиады по финансовой безопасности:

- Смотрите внимательно, куда и какие суммы вы переводите. Не спешите щелкать по всем ссылкам, которые к вам приходят, верить сообщениям и звонкам. Будьте аккуратнее с банковской картой, не сообщайте ее данные всем подряд. Помните, что сотрудник банка по телефону никогда не будет спрашивать конфиденциальную информацию или требовать срочно перевести какие-то средства, давить на вас и вынуждать принять решение немедленно. Если возникли сомнения, не бойтесь обращаться непосредственно в банк, советоваться с родителями или другими взрослыми родственниками, которым вы можете доверять.

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