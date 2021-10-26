Почему правоохранительные органы не хотят вникать в проблемы предпринимателя Ситникова

СМИ уже не раз писали о ситуации с основателем "Корпорации "Роснефтегаз" Олегом Ситниковым - известный ямальский бизнесмен стал жертвой рейдеров. Его пытаются устранить любым путем, говорят юристы. 70-летний Ситников уже открыто назвал имена заказчиков и исполнителей этой травли. Но необходимой реакции со стороны правоохранительных органов пока нет.

Ситников вышел на пенсию еще 15 лет назад. Основанные им предприятия платили огромные налоги и строили большие планы на будущее. Сам он стал руководителем новоуренгойского отделения "ОПОРЫ России", уже тогда продвигая на всю страну перспективные ямальские разработки в сфере газомоторного топлива, метановодородных смесей, плазменных технологий, бальнеологической нефти и так далее. А еще стал главой фермерского хозяйства.

В 2009 году основанный им "Роснефтегаз" получил семь лицензий на пользование недрами, писали в прессе, "сейсмику" проводили специалисты Сибирского научно-аналитического центра. В 2011-м они подтвердили, что на лицензионных участках есть газ и нефть. Причем пять месторождений - на территории Северного широтного хода. Корпорация была готова реализовать эти проекты, но атака на компанию разрушила все планы, отмечают СМИ, - о месторождениях стало известно рейдерам.

И понеслось. На предприятиях и в деловом центре "Уренгой Сити" с 2011 года начались регулярные обыски с вооруженными "масками-шоу", писали СМИ. Было несколько покушений на Ситникова с причинением тяжкого вреда здоровью. И десятки судебных исков с одной целью - устранить бизнесмена. Классика рейдерского захвата. "За годы давления мы заплатили более 10 миллиардов налогов, даже не приступая к добыче", - говорил бизнесмен. Не обошлось без вмешательства прокуратуры ЯНАО и лично экс-прокурора Александра Герасименко.

Понятно, если все проверяющие одновременно придут, ни одна фирма не выдержит. В отношении Ситникова провели более двух тысяч проверок и множество судов, но уничтожить его до сих пор не удалось. Так, с 2019 года в Новоуренгойском городском суде тянется дело N 1-9/2021, где Ситникова обвиняют по нескольким статьям УК РФ, в том числе уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве и даже вырубке леса, пишут СМИ. Но юристы указывают на грубейшие нарушения прав обвиняемого.

На последнем заседании по делу в городе Новый Уренгой свидетельница Савельева, например, признала факт давления на нее со стороны правоохранительных органов. Ее речь состояла из одних предположений, как и речь обвинителя, констатируют журналисты (видео и аудиоматериалы с заседания опубликованы в СМИ и на YouTube). А еще, например, суд не приобщил к делу угрозы свидетельницы Олченовой, которая на сделанной ранее аудиозаписи обещала "сделать Ситникову максимально больно", пишет пресса. И так далее. А еще сторона обвинения заявила, что не принимает во внимание показания других свидетелей - реальных работников, которые подтверждали, что Ситников - лишь учредитель, который не занимался финансово-хозяйственной деятельностью, пишут СМИ. То есть вместо реального разбирательства видим только желание обвинить любой ценой.

Было несколько покушений на Ситникова с причинением тяжкого вреда здоровью

- Мне восьмой десяток лет, но травят до сих пор, заставляя ежедневно сражаться за свою свободу, спасать имущество и свою семью, - отметил сам Ситников. - Но мы не сдаемся. Уголовные дела на рейдеров возбуждены. Материалы со всеми доказательствами у нас есть. И мы готовы их предъявить - нужно только желание федеральных правоохранительных органов разобраться и помочь.

Борьба Ситникова за свои права растянулась на долгие годы. В СМИ опубликованы десятки материалов, которые подтверждают его правоту, но дело практически не сдвигается с мертвой точки. Возникает один вопрос - почему? И какая же правовая инстанция все-таки сможет рассмотреть скрупулезно это дело и объяснить, что же происходит с предпринимателем?