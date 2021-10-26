Почему самостоятельное усиление сотового сигнала приводит к сбоям в работе сети

Сотовые операторы просят ввести запрет на ввоз, установку и эксплуатацию бытовых усилителей сотового сигнала. По их мнению, использование такого оборудования неавторизованными пользователями создает помехи для работы существующих сетей связи и приводит к снижению качества сигнала для всех абонентов.

Эксплуатация усилителей сигнала сотовой связи (репитеров) частными лицами запрещена Госкомиссией по радиочастотам в 2012 году, предусмотрены и административные штрафы от 1 до 1,5 тысячи рублей, однако абоненты продолжают их устанавливать. Проблемы с качеством связи, с которыми они сталкиваются, могут быть вызваны особенностями планировки, высокой этажностью, часто они обусловлены отсутствием покрытия сотовой связью, что характерно для загородных домов. И все они устраняются при помощи репитеров. Но есть и другие пути, отмечают эксперты.

"Отличное качество связи можно обеспечить при условии согласования мест размещения базовых станций с застройщиками на этапе строительства. При планировании жилых кварталов необходимо ввести для застройщиков требование предусматривать места размещения оборудования связи. А для существующих зданий на федеральном уровне необходима норма, что операторы сотовой связи могут размещать свое оборудование в многоквартирных домах без проведения общего собрания собственников при условии наличия разрешительной документации", - рассказала "РГ" представитель Tele2 Дарья Колесникова.

"Чтобы обеспечить качественную связь в зданиях, куда сигнал не проходит из-за конструктивных особенностей, операторы устанавливают базовые станции на крышах. Некоторые жильцы, не дожидаясь установки профессионального оборудования, начинают использовать бытовые усилители сотового сигнала, которые создают помехи или вовсе лишают абонентов связи" - заявили "РГ" в пресс-службе "Мегафона".

По словам представителя компании "Балтик Сигнал", выпускающей бытовые репитеры, это оборудование исправляет недоработки самих операторов.

За использование усилителей сигнала сотовой связи частным лицам грозит штраф

"Любой репитер создает помехи и дополнительную нагрузку на базовые станции оператора, особенно если не верно настроен при монтаже. Но другим путем решить проблемы с покрытием сотовыми сетями нет возможности. Операторы ставят только вышки, сигнал от которых теряется внутри зданий", - заявил "РГ" представитель компании.

Необходимость увязать возведение базовых станций со строительством новых жилых комплексов отмечает и глава ИА Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, пользователи самостоятельно устанавливают усиливающее оборудование не от хорошей жизни. "Репитеры - вещь полезная при условии, что оператор устанавливает их самостоятельно. При беспорядочном же развешивании они ухудшают качество сигнала. Так что безусловно лучше было бы, чтобы застройщики давали сведения о строительстве новых корпусов и у операторов была прозрачная картина по планированию", - заявил Кусков.

"Очевидно, что в этом вопросе необходимо более тесное взаимодействие властей, застройщиков, управляющих компаний и операторов связи", - заявил "РГ" пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов.

Критичность нынешнего положения вещей фиксируют в Роскомнадзоре. Как отметили в пресс-службе ведомства, за 2020 год управлением Роскомнадзора по ЦФО было зафиксировано 1790 нарушений при использовании репитеров на территории Москвы и Московской области.

Там обратили особое внимание на то, что при использовании технологий 3G/4G репитер начинает влиять не только на покрытие, но и на емкость сети. Таким образом, бесконтрольное использование репитеров как несертифицированных, так и сертифицированных приводит к созданию проблем на сетях сотовой связи, а также длительному поиску владельцев репитеров и устранению создаваемых ими помех.

Не лучше ситуация и в целом по России. Так, по оценке специалистов Главного радиочастотного центра, в 2020 году на территории всей страны по обращениям операторов связи выявлено 3123 усилителя сигналов подвижной радиотелефонной связи, являющихся источниками помех.