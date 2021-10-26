Почему самостоятельное усиление сотового сигнала приводит к сбоям в работе сети

Эксплуатация усилителей сигнала сотовой связи (репитеров) частными лицами запрещена Госкомиссией по радиочастотам в 2012 году, предусмотрены и административные штрафы от 1 до 1,5 тысячи рублей, однако абоненты продолжают их устанавливать. Проблемы с качеством связи, с которыми они сталкиваются, могут быть вызваны особенностями планировки, высокой этажностью, часто они обусловлены отсутствием покрытия сотовой связью, что характерно для загородных домов. И все они устраняются при помощи репитеров. Но есть и другие пути, отмечают эксперты.
"Отличное качество связи можно обеспечить при условии согласования мест размещения базовых станций с застройщиками на этапе строительства. При планировании жилых кварталов необходимо ввести для застройщиков требование предусматривать места размещения оборудования связи. А для существующих зданий на федеральном уровне необходима норма, что операторы сотовой связи могут размещать свое оборудование в многоквартирных домах без проведения общего собрания собственников при условии наличия разрешительной документации", - рассказала "РГ" представитель Tele2 Дарья Колесникова.
"Чтобы обеспечить качественную связь в зданиях, куда сигнал не проходит из-за конструктивных особенностей, операторы устанавливают базовые станции на крышах. Некоторые жильцы, не дожидаясь установки профессионального оборудования, начинают использовать бытовые усилители сотового сигнала, которые создают помехи или вовсе лишают абонентов связи" - заявили "РГ" в пресс-службе "Мегафона".
По словам представителя компании "Балтик Сигнал", выпускающей бытовые репитеры, это оборудование исправляет недоработки самих операторов.
"Любой репитер создает помехи и дополнительную нагрузку на базовые станции оператора, особенно если не верно настроен при монтаже. Но другим путем решить проблемы с покрытием сотовыми сетями нет возможности. Операторы ставят только вышки, сигнал от которых теряется внутри зданий", - заявил "РГ" представитель компании.
Необходимость увязать возведение базовых станций со строительством новых жилых комплексов отмечает и глава ИА Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, пользователи самостоятельно устанавливают усиливающее оборудование не от хорошей жизни. "Репитеры - вещь полезная при условии, что оператор устанавливает их самостоятельно. При беспорядочном же развешивании они ухудшают качество сигнала. Так что безусловно лучше было бы, чтобы застройщики давали сведения о строительстве новых корпусов и у операторов была прозрачная картина по планированию", - заявил Кусков.
"Очевидно, что в этом вопросе необходимо более тесное взаимодействие властей, застройщиков, управляющих компаний и операторов связи", - заявил "РГ" пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов.
Критичность нынешнего положения вещей фиксируют в Роскомнадзоре. Как отметили в пресс-службе ведомства, за 2020 год управлением Роскомнадзора по ЦФО было зафиксировано 1790 нарушений при использовании репитеров на территории Москвы и Московской области.
Там обратили особое внимание на то, что при использовании технологий 3G/4G репитер начинает влиять не только на покрытие, но и на емкость сети. Таким образом, бесконтрольное использование репитеров как несертифицированных, так и сертифицированных приводит к созданию проблем на сетях сотовой связи, а также длительному поиску владельцев репитеров и устранению создаваемых ими помех.
Не лучше ситуация и в целом по России. Так, по оценке специалистов Главного радиочастотного центра, в 2020 году на территории всей страны по обращениям операторов связи выявлено 3123 усилителя сигналов подвижной радиотелефонной связи, являющихся источниками помех.