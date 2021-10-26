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Появился трейлер второго сезона аниме по Dota

Новости
    26.10.2021, 17:50
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Netflix Anime Фото: youtube.com/ Netflix Anime
Фото: youtube.com/ Netflix Anime

На YouTube-канале Netflix Anime на языке оригинала с английскими субтитрами вышел трейлер второго сезона сериала "Дота: Кровь дракона" (DOTA: Dragon's Blood Book Two) по известной игре. Премьера запланирована на январь 2022 года.

Фото: kinopoisk.ru
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Аниме повествует о приключениях рыцаря Дэвиона, который получил свою мудрость и силу после того, как в его тело вонзил свой коготь дракон. Затем он познакомился с Мираной, принцессой Луны и стал ее напарником в загадочной миссии.

В оригинале роли озвучивали Юрий Ловенталь ("Темный рыцарь: Возрождение легенды"), Лара Пулвер ("Грань будущего", "Шерлок"), Ди Брэдли Бейкер ("Темный рыцарь: Возрождение легенды"). Сценарист - Эшли Миллер ("Люди Икс: первый класс"), режиссеры - Ю Вон Панг, Ким И Джон, Пак Со Ён.

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