Последние годы подстегнули интерес россиян к страхованию жизни

Минфин России разработал законопроект о долевом страховании жизни, которое может заменить программы инвестиционного и накопительного страхования. Он направлен для обсуждения участникам рынка, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков на конференции, посвященной внедрению принципов ESG на страховом рынке.

Появление нового вида страхования позволит искоренить практику некорректных продаж (мисселинга) в сегменте страхования жизни, полагают в ведомстве. По данным Банка России, в I квартале 2021 года число жалоб на продажу одних продуктов под видом других выросло почти в 1,5 раза. Больше половины касается банков, основной проблемой остается продажа полисов инвестиционного страхования жизни под видом "вкладов с повышенной доходностью". "Надеюсь, новый вид страхования жизни не будет подвержен мисселингу, который мы сейчас видим в инвестиционном и накопительном страховании жизни. Мы стремимся воссоздать отрасль долгосрочного страхования жизни. Минфин рассчитывает, что в перспективе договоры долевого страхования жизни попадут под долгосрочное налоговое стимулирование, который мы сейчас обсуждаем в рамках концепции индивидуального инвестиционного счета третьего уровня", - рассказал Иван Чебесков.

Минфин рассчитывает, что договоры долевого страхования жизни попадут под долгосрочное налоговое стимулирование

В первом полугодии рынок страхования жизни вернулся к доковидным темпам роста. По данным Всероссийского союза страховщиков, сборы за этот период составили 250,9 миллиарда рублей - больше, чем сборы по ОСАГО (220 миллиардов рублей). По сравнению с первым полугодием 2020 года страховщики собрали на 30 процентов больше премий, половину этого роста обеспечило кредитное страхование - сборы в нем выросли на 67 процентов, до 62,1 миллиарда рублей. Такая динамика связана с ипотечным бумом и запуском льготной программы, по которой кредит на покупку жилья можно было получить по ставке 6,5 процента годовых (с июля 2021 года - 7 процентов).

В инвестиционном страховании жизни сборы выросли в первом полугодии на 20,9 процента, до 100,9 миллиарда рублей. В накопительном страховании - на 25,1 процента, до 68,1 миллиарда рублей.

Вместе со сборами растут и выплаты, в первом полугодии 2021 года они превысили 140 миллиардов рублей (в 1,58 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Основная часть выплат пришлась на инвестиционное страхование жизни, они составили 109,3 миллиарда рублей и превысили сборы в сегменте.

Вместе со сборами растут и выплаты, основная часть которых пришлась на инвестиционное страхование жизни

По оценкам Национального рейтингового агентства (НРА), в 2021 году ожидается рост объема выплат до 50 процентов (плюс 100 миллиардов рублей) по сравнению с 2020 годом. Основная часть выплат придется на дожитие по трехлетним договорам инвестиционного страхования жизни, заключенным в 2018 году, и пятилетним договорам 2016 года. Объем выплат по риску смерти может достичь 18-19 миллиардов рублей.

"Во втором полугодии можно ожидать сохранения темпов прироста на уровне около 60 процентов, но здесь нет никакой драмы: страховщики об этом знали давно и зарезервировали средства под эти выплаты в полном объеме", - отметил директор по стратегическому анализу компании "Росгосстрах Жизнь" Иван Чубарь.

Интерес россиян к страхованию жизни вырос на фоне пандемии. Самым большим страхом 53 процента называют критические заболевания или получение серьезных травм, показал опрос исследовательского холдинга "Ромир" и Всероссийского союза страховщиков. Потери трудоспособности опасаются 39 процентов россиян, ухудшения благосостояния семьи из-за проблем в экономике - 38 процентов. При этом каждый второй считает страхование жизни подходящим инструментом для того, чтобы обезопасить себя от этих рисков. Купить соответствующий полис планирует каждый пятый.

30 процентов - на столько выросли сборы по страхованию жизни за первое полугодие 2021 года

По словам страховщиков, продукты страхования жизни становятся более гибкими, клиенты сами могут выбирать состав рисков и перечень сервисов. В обновленной программе накопительного страхования "СберСтрахование жизни" теперь при оформлении полиса для накоплений на детей страховая защита распространяется не только на взрослого, но и на ребенка. Он будет пользоваться страховой защитой, например, в случае получения травмы в образовательном учреждении. Программа позволяет накопить на будущее с базовым и расширенным покрытием, а также сформировать финансовый резерв для детей.

"Росгосстрах Жизнь" дополняет продукты накопительного страхования жизни, в частности, медицинскими сервисами (клиенты могут проходить программы check up или получать врачебную консультацию по телемедицине в любое время и в неограниченном количестве), образовательным консьержем (можно подобрать ребенку школу, спортивную секцию, вуз, организовать детский праздник), юридическим консьержем (консультации по вопросам права, помощь в оформлении документов).

Как отмечают во Всероссийском союзе страховщиков, страхование жизни в целом как отрасль впервые за два года показывает стабильный рост по всем видам. "Отчасти это отложенный спрос 2020 года и удачная рыночная конъюнктура, но в целом, по нашему мнению, результат большой работы, которую делают страховщики жизни, и в части развития продуктов, и в части качества продаж. Особенно важно отметить существенный рост выплат, этот фактор подтверждает важную роль страхования как защитного и накопительного финансового инструмента", - подчеркнул вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

Сегодня уровень страхования жизни среди экономически активного населения составляет около 8 процентов

Участники рынка настроены оптимистично в отношении перспектив страхования жизни во втором полугодии этого года. "Мы видим потенциал к развитию рисковых и накопительных продуктов страхования. Так, например, фиксируем рост интереса к накопительному страхованию жизни в целом по рынку и в "СберСтрахование жизни" уже несколько лет. Мы считаем, что этот вид страхования останется одним из основных драйверов роста рынка банковского страхования. По нашим оценкам, рынок банковского страхования ожидает рост на уровне примерно 10 процентов", - отметил генеральный директор "СберСтрахование жизни" Игорь Кобзарь.

Способствовать росту, по его мнению, будут новые продуктовые предложения страховщиков. Более того, сейчас россияне все чаще убеждаются, что страхование жизни несет реальную ценность, а также помогает справиться с тяжелой жизненной ситуацией, если она возникает. "Но стоит отметить, что в значительной степени на ландшафт рынка будут влиять инициативы регулятора в части регулирования продаж инвестиционного и накопительного страхования жизни", - добавил Игорь Кобзарь.

Сегодня уровень страхования жизни среди экономически активного населения составляет около 8 процентов, подсчитали в ЦБ РФ. По сравнению с развитыми страховыми рынками это небольшой показатель, поэтому сегмент сохраняет высокий потенциал роста.