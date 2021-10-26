Правительство Армении заинтересовано в укреплении позиций русского языка

Правительство Армении не обсуждает открытия русских школ, но преподавание русского языка в стране нужно усиливать, сообщает Sputnik со ссылкой на министра образования, науки, культуры и спорта республики Ваграма Думаняна.

По словам министра, сейчас звучат заявления о том, что в Армении общий уровень знания русского языка нужно повышать, и возможно, эти заявления небезосновательны.

Думанян добавил, что в Армении действует программа переподготовки учителей русского языка усилиями Дома Москвы и отделения Россотрудничества.

По квоте того же Россотрудничества в российских вузах бесплатно обучаются сотни армянских студентов.

Министр подчеркнул, что с Минобрнауки России уже сформирована рабочая группа, где будут обсуждаться вопросы школьного и вузовского образования.

В данный момент рабочая группа не ведет обсуждений об открытии русских школ в Армении, или наоборот - армянских в России (для регионов с армянскими общинами).

Тем не менее, по словам Думаняна, эти связи, уже прочные, нужно укреплять и далее.

К слову, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, сказал, что Армения заинтересована в укреплении позиций русского языка в стране.