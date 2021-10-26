Правительство утвердило правила доступа к реестру населения

Данный ресурс позволит решить массу проблем. Например, нотариусам станет проще вычислять мошенников.
Реестр будет содержать конкретные сведения о гражданине: Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение. Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у нее данных, а также данных МВД, минобороны, минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Налоговая служба также будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся сведений.
Закон, предусматривающий создание единого федерального информационного регистра, вступает в силу с 1 января 2022 года. Некоторые нормы начнут действовать с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Также предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года.
Все сведения, которые поступают в эту базу, - это общие данные, которыми государство и так сегодня располагает, но до сих пор они не были соединены воедино. Эксперты подчеркивают: важно, что в этой базе не будет сведений ни о налогах, ни о доходах, ни о размерах пенсии. Не будет в этой базе никаких данных о состоянии здоровья, QR-кодов, никакой биометрии. И т. д.
Сейчас постановлением правительства утверждены правила предоставления сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре. В частности, нотариусы с 01 января 2025 года наделяются правом получать сведения в данном регистре для совершения нотариальных действий от имени Российской Федерации.
"Определение наследников, расчет обязательной доли в наследстве, определение права на принятие наследства в рамках наследственной трансмиссии напрямую связаны с установлением фактов родства с наследодателем, степени такого родства", - рассказывают эксперты.
Сегодня нередки попытки фальсификации при оформлении наследственного имущества. Мошенники, выступая в роли наследников, представляют нотариусу подложные документы, подтверждающие якобы родство с наследодателем.
Нотариус обязан проверить представленные ему документы. Однако профессионально с технической точки зрения выполненная подделка не всегда может быть выявлена.
"Доступ к регистру сведений о населении позволит повысить уровень защищенности прав граждан при наследовании и минимизировать случаи злоупотребления правом или мошенничества со стороны отдельных лиц, а также упростить процедуру оформления наследства", - подчеркнули эксперты.
Говоря простым языком, нотариус сможет проверить по базе данных, есть ли у человека такие-то родственники, живы ли они и прочее. Ведь прежде всего подобный реестр формируется на основе единой базы ЗАГС.
"Государство сможет более четко прогнозировать развитие страны, оперативно администрировать процессы. Для граждан в первую очередь это удобно, потому что им не потребуется по кругу носить документы в случае каких-либо изменений, скажем, смены паспорта", - рассказал в свое время депутат Госдумы Александр Хинштейн. Во всех системах должны будут автоматически обновляться паспортные данные после смены паспорта.