Правительство утвердило правила доступа к реестру населения

Правительство России утвердило правила использования Единого регистра сведений о населении. Сейчас как раз заканчивается работа по созданию единой базы со списком всех граждан страны.

Данный ресурс позволит решить массу проблем. Например, нотариусам станет проще вычислять мошенников.

Реестр будет содержать конкретные сведения о гражданине: Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение. Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у нее данных, а также данных МВД, минобороны, минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Налоговая служба также будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся сведений.

Закон, предусматривающий создание единого федерального информационного регистра, вступает в силу с 1 января 2022 года. Некоторые нормы начнут действовать с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Также предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года.

Все сведения, которые поступают в эту базу, - это общие данные, которыми государство и так сегодня располагает, но до сих пор они не были соединены воедино. Эксперты подчеркивают: важно, что в этой базе не будет сведений ни о налогах, ни о доходах, ни о размерах пенсии. Не будет в этой базе никаких данных о состоянии здоровья, QR-кодов, никакой биометрии. И т. д.

Сейчас постановлением правительства утверждены правила предоставления сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре. В частности, нотариусы с 01 января 2025 года наделяются правом получать сведения в данном регистре для совершения нотариальных действий от имени Российской Федерации.

"Определение наследников, расчет обязательной доли в наследстве, определение права на принятие наследства в рамках наследственной трансмиссии напрямую связаны с установлением фактов родства с наследодателем, степени такого родства", - рассказывают эксперты.

Сегодня нередки попытки фальсификации при оформлении наследственного имущества. Мошенники, выступая в роли наследников, представляют нотариусу подложные документы, подтверждающие якобы родство с наследодателем.

Нотариус обязан проверить представленные ему документы. Однако профессионально с технической точки зрения выполненная подделка не всегда может быть выявлена.

"Доступ к регистру сведений о населении позволит повысить уровень защищенности прав граждан при наследовании и минимизировать случаи злоупотребления правом или мошенничества со стороны отдельных лиц, а также упростить процедуру оформления наследства", - подчеркнули эксперты.

Говоря простым языком, нотариус сможет проверить по базе данных, есть ли у человека такие-то родственники, живы ли они и прочее. Ведь прежде всего подобный реестр формируется на основе единой базы ЗАГС.

Единый реестр создан на основе базы данных ЗАГС, в которой хранятся сведения начиная с 1926 года

"Государство сможет более четко прогнозировать развитие страны, оперативно администрировать процессы. Для граждан в первую очередь это удобно, потому что им не потребуется по кругу носить документы в случае каких-либо изменений, скажем, смены паспорта", - рассказал в свое время депутат Госдумы Александр Хинштейн. Во всех системах должны будут автоматически обновляться паспортные данные после смены паспорта.