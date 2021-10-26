Президент ФРГ попросил Меркель остаться канцлером до назначения преемника

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить ведение дел на посту канцлера до назначения ее преемника, сообщила президентская пресс-служба.

"Запрос в соответствии с пунктом 3 статьи 69 Основного закона связан с открытием сегодня учредительного заседания бундестага 20-го созыва", - говорится в сообщении.

Между тем СДПГ, "зеленые" и СвДП установили четкие временные рамки для коалиционных переговоров, передает телеканал ZDF.

Первоначально все внимание будет приковано к 22 рабочим группам. Здесь политики из трех партий обсудят конкретное содержание и цели нового правительства. Выходные дни останутся свободными от собраний, и не должно быть ночных заседаний. Цель - завершить переговоры к 10 ноября. В конце ноября, начале декабря партии должны утвердить достигнутые в рамках переговоров договоренности. В период с 6 по 10 декабря бундестаг должен избрать лидера СДПГ Олафа Шольца новым федеральным канцлером.