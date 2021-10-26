Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли на съемках телешоу

Поставлена точка в престранной истории с "пропажей" 81-летней советской, российской актрисы Светланы Светличной. Напомним, артистка перестала выходить на связь около недели назад, после чего ее сын забил тревогу, написал заявление в полицию.

В итоге к делу подключились не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры, расклеившие тысячи листовок и прочесавшие пешком десятки километров Москвы и Подмосковья…

Закончилось все, слава богу, на позитиве: Светличная нашлась. Как передает KP.RU, сотрудники уголовного розыска обнаружили актрису - "она участвует в съемках одного скандального ток-шоу".

По сведениям издания, с экс-секс-символом "все хорошо". Перед этим друг Светличной заверял, что с артистка никуда не пропадала, а просто перебралась поближе к родственникам.