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Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли на съемках телешоу

Наше кино
    26.10.2021, 13:20
Текст:   Олег Усков

Поставлена точка в престранной истории с "пропажей" 81-летней советской, российской актрисы Светланы Светличной. Напомним, артистка перестала выходить на связь около недели назад, после чего ее сын забил тревогу, написал заявление в полицию.

Фото: kino-teatr.ru
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В итоге к делу подключились не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры, расклеившие тысячи листовок и прочесавшие пешком десятки километров Москвы и Подмосковья…

Закончилось все, слава богу, на позитиве: Светличная нашлась. Как передает KP.RU, сотрудники уголовного розыска обнаружили актрису - "она участвует в съемках одного скандального ток-шоу".

По сведениям издания, с экс-секс-символом "все хорошо". Перед этим друг Светличной заверял, что с артистка никуда не пропадала, а просто перебралась поближе к родственникам.

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