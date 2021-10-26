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26.10.2021 22:07
Рубрика: Власть

Пушков назвал причину новых обстрелов Донбасса со стороны ВСУ

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Новые яростные обстрелы территории Донецкой народной республики со стороны Вооруженных сил Украины связаны с приливом энтузиазма, который, видимо, испытали в Киеве после приглашения на заседание комитета НАТО по вопросам вооружений. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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- В Киеве также явно вдохновлены участившимися заявлениями о возможности приема Украины в НАТО, лоббизмом ее усилий прорваться в альянс со стороны Лондона и все более позитивными сигналами из США и Брюсселя. Особую роль здесь сыграл визит в Киев главы минобороны США Ллойда Остина и полученные заверения в приверженности США включению Украины в альянс. Началась игра по-крупному, - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Однако политик предупредил западных партнеров Киева в том, что они могут проиграть, если будут готовы идти до конца в поддержке этого курса.

- Украинскими правящими кругами правят примитивные инстинкты: участие в НАТО нужно им прежде всего для войны в Донбассе и столкновения с Россией. При этом Киев рассматривает членство в альянсе как зеленый свет для начала широких военных действий, - пояснил сенатор.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Он отметил, что Киев будет всеми силами стараться втягивать Запад в конфликт с Россией, а это, в свою очередь, угрожает самому альянсу.

Ранее во вторник, 26 октября, стало известно, что ВСУ возобновили обстрел поселка Тельманово из крупнокалиберного орудия. Как сообщили в ДНР, в результате здесь были отрезаны от сети 12 трансформаторных подстанций. Света лишились больница, школа, котельная и более 350 потребителей.

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