Путин и Греф обсудили восстановление экономики и развитие Сбербанка

О восстановлении экономики от пандемии, ипотечных кредитах и борьбе с бедностью шла речь на встрече президента с главой Сбербанка в Кремле. В этом году экономический рост будет не ниже 4,5 процента, и ожидания по следующему году достаточно неплохие. Герман Греф также заявил, что скоро можно будет более точно работать над преодолением бедности с помощью цифровых технологий.

"Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно. Прибыль рекордная?" - спросил Владимир Путин. "В этом году, наверное, мы превысим триллион рублей до конца года", - ответил собеседник. "В этом смысле этот год, наверное, один из самых успешных", - оценил он.

Греф отметил восстановление экономики на фоне прошлого пандемийного года, оживление промышленности и спроса на кредитные ресурсы. "Наши изначальные предположения по росту кредитования были значительно менее оптимистичными", - сравнил он. "У нас уже складывается порядка трех процентов рост кредитования юридических лиц. При этом малый и средний бизнес - плюс 28 процентов, то есть идет очень быстрое восстановление после пандемии. И кредитование частных лиц - тоже темпы очень хорошие", - подкрепил докладчик слова фактами.

"Мы думали, что упадет серьезно кредитование ипотеки после того, как была отменена государственная программа для ряда категорий, но тем не менее в этом году мы ждем прироста по сравнению с прошлым годом", - сообщил Греф. "Удивительно, но спрос очень большой, девелоперы начинают стимулировать сами вместе с банками, компенсируя отмену для части людей госпрограммы, снижают цены и делают специальные скидки", - заметил он. Также хороший рост спроса на ипотеку для семей с детьми, по которым работает госпрограмма.

"В целом мы видим быстрое восстановление экономики", - подытожил глава Сбербанка. В этом году экономический рост будет не ниже 4,5, и ожидания по следующему году достаточно неплохие, сказал он. "Ожидали около трех?" - уточнил Путин. "Да. В 1,5 раза выше, чем ожидали", - подтвердил собеседник.

На вопрос, изменилась ли структура портфеля за год, Греф ответил утвердительно. Рост кредитования граждан происходит в пять раз быстрее, чем организаций, поэтому общая тенденция последних шести лет - постепенно выравнивается портфель кредитования юридических и физических лиц: был примерно 70 на 30, сейчас около 60 на 40. "Очень сильно мы недокредитованы, и ипотека у нас пока по отношению к ВВП находится на очень низком уровне", - при этом заметил докладчик. Скорее всего, в ближайшие годы будет спрос на рынке строительства и стройматериалов. И если инфляционная волна сильно не заденет, то можно будет считать ипотеку и строительство драйверами экономического роста, полагает он.

Ипотека и строительство могут стать драйверами экономического роста

Технологическая трансформация идет по плану. Скорее всего, до конца следующего года примерно 80 процентов всех систем Сбербанк переведет на новую платформу и не будет зависеть от импортного программного продукта. До конца 2023 года переход должен быть практически полностью завершен. "Пока мы идем в плане и даже несколько опережаем его", - сообщил Греф.

Помимо технологической независимости по программному продукту речь о скорости операций и трудоемкости. "Мы только за 2021 год на 50 процентов увеличиваем производительность наших систем, что, конечно, огромный скачок. Это дает как раз внедрение новых инструментов, "облачных" инструментов. Это и надежность - у нас сбоев стало значительно меньше, - и одновременно разработка", - пояснил глава Сбербанка. В этом году изменений в системе будет на 80 процентов больше, чем в прошлом, причем теми же силами.

"В этом году мы выполнили, для нас была большая нагрузка - вот эти дополнительные выплаты... Не было ни одного сбоя", - также рассказал Греф. "Мы очень переживали за сентябрьские выплаты, там сложились три выплаты вместе, это была самая высокая нагрузка за всю историю и на наших сотрудников, и на нашу систему", - признался он. Но все прошло без проблем, сотрудники два дня сидели до последнего клиента, и офисы работали, пока приходили граждане. И поскольку речь о людях в возрасте, конечно, для них старались создать максимум удобств и отсутствие очередей. Среднее ожидание не превысило пяти минут за это время. "Поэтому это такая невидная вещь, но внутри, конечно, была большая работа", - заметил глава Сбербанка.

"И сейчас правительство работает очень плотно над созданием социального казначейства", - отметил Греф. Это будет прообраз возможных целевых выплат конкретным людям, которые нуждаются по тем или иным основаниям. "В ближайшее время можно будет значительно более точно работать с преодолением бедности с помощью цифровых технологий", - уверен он.