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Рубрика: Власть

Путин объявил для страны нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Неделя № 246(8597)
Дни с 30 октября по 7 ноября включительно в России будут нерабочими - такой указ подписал Владимир Путин. Ситуация с коронавирусом сложная, темпы распространения выросли, заявил президент на совещании с членами правительства. В этих условиях, подчеркнул он, от властей требуются адекватные и оперативные меры для того, чтобы сбить пик новой волны инфекции. В ряде регионов такой режим введен уже с 23 октября - по решению губернаторов, получивших на это все необходимые полномочия.
Владимир Путин: Сейчас важно сбить темпы распространения инфекции. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Владимир Путин: Сейчас важно сбить темпы распространения инфекции. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Владимир Путин: Сейчас важно сбить темпы распространения инфекции. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

На минувшей неделе Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусом. "Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии", - согласился президент с вице-премьером Татьяной Голиковой. И поддержал ее предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками зарплаты.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Понятно, что в каждом регионе эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному", - продолжил президент, напомнив про право губернаторов принимать дополнительные меры. "В данном случае можно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября... Или при необходимости продлить их после 7 ноября", - пояснил он, обращаясь к тем главам регионов, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой.

Заболеваемость COVID растет уже больше месяца, число выявленных новых случаев ковида за сутки приближается к 35 тысячам, привела цифры Татьяна Голикова. Особенность этого пика - распространение инфекции по всей стране. Причины - несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации. "Особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности от COVID-19. Ежедневно теряем более одной тысячи граждан, это страшные цифры", - сказала Голикова. При этом тяжелое течение и смертность отмечаются среди невакцинированных, добавила она. В особой зоне риска граждане старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Темпы вакцинации постепенно растут, но пока недостаточно, оценила Голикова. Согласно поручению в Послании президента осенью надо было достигнуть показателя коллективного иммунитета. Была установлена планка в 80 процентов с учетом переболевших, но в целом по стране эта цифра сейчас чуть превышает 45 процентов.

В связи с введением режима нерабочих дней правительство подготовило решения по поддержке бизнеса. Под основной удар попадают организации культуры, спорта, гостиницы, общепит и бытовые услуги, перечислил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Кассовые обороты у них упадут на 25-30 процентов в сутки, а в отдельных регионах и больше. В целом по стране потери составят 4 млрд рублей в сутки. "В расчете на двухнедельную паузу, нерабочие дни это порядка 60 млрд рублей", - сказал он.

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Белоусов предложил в пострадавших отраслях, где в основном предприятия малого и среднего бизнеса, как и прошлой весной, ввести единовременную выплату грантов в размере одного МРОТ на одного занятого. Сбор заявок будет через ФНС дистанционно с 1 ноября по 15 декабря, а выплаты - с 15 ноября до конца года.

Вторая мера - возобновление программы кредитной поддержки. Предельный объем кредита - один МРОТ на одного занятого, умноженный на 12 месяцев. Этого должно хватить на уплату налогов и других платежей, считает первый вице-премьер. Платежи не нужно будет осуществлять первый год, а затем ставка будет льготной - 3 процента годовых. Но есть условие - численность работников не должна снижаться больше чем на 10 процентов.

Наша главная задача - максимально защитить жизнь и здоровье граждан

"Наша главная задача - максимально защитить жизнь и здоровье граждан", - заявил Путин. Для этого прежде всего важно сбить темп распространения инфекции, дополнительно мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения.

Конкретно

Какие поручения дал президент

  • Усилить контроль за соблюдением масочного режима, кратно увеличить тестирование, предоставлять два выходных за вакцинацию от COVID-19. Эти и другие поручения президент Владимир Путин дал по итогам совещания с членами правительства.
  • Кабмин должен обеспечить за счет госказны централизованную закупку и доставку в регионы отдельных дорогостоящих лекарств для стационарного лечения больных коронавирусом.
  • Следует организовать ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая кислород, и медицинских изделий для помощи больным COVID-19.
  • Кабмин совместно с региональными властями должен обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе экспресс-тестами, для раннего выявления носителей COVID-19. При этом предусмотреть изоляцию в кратчайшие сроки как самих таких граждан, так и контактировавших с ними.
  • Нужно нарастить темпы вакцинации, в том числе переболевших, а также ревакцинации против коронавируса. При этом особое внимание надо обратить на граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
  • В регионы с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости коронавирусом предстоит направить бригады специалистов ведущих медицинских и научных организаций. Кабмин должен дополнительно поддержать такие регионы.
  • Следует организовать мониторинг выдачи больничных заболевшим COVID-19 или с подозрением на него, а также контактировавшим с ними, обеспечив контроль и надзор за соблюдением режима лечения и изоляции.
  • Следует усилить санитарно-эпидемиологические меры на всех видах транспорта, включая дезинфекцию в общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей.
  • Губернаторам рекомендовано ввести допуск на посещение ряда организаций только при наличии документа, в том числе электронного, подтверждающего вакцинацию против коронавируса или перенесенное заболевание. Для тех, у кого есть противопоказания, нужна справка, заверенная лечащим врачом и руководителем клиники, а также отрицательный ПЦР-тест сроком не позднее 72 часов.
  • Рекомендован запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общепита в вечернее и ночное время.
  • Рекомендовано ввести самоизоляцию для невакцинированных против COVID-19 старше 60 лет.
  • Работникам, сделавшим прививку от коронавируса, рекомендовано предоставить два выходных с сохранением зарплаты.
  • Рекомендовано перевести на дистанционный режим работников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания в течение четырех недель для вакцинации и формирования иммунитета.
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