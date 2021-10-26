Путин примет участие в Восточноазиатском саммите и встрече лидеров АСЕАН

На этой неделе президенту России Владимиру Путину предстоит участие в целом ряде важнейших международных саммитов.

В среду, 27 октября, Владимир Путин выступит на Восточноазиатском саммите. Мероприятие пройдет под председательством Брунея в формате видеоконференции. На повестке - вопросы экономического восстановления Азиатско-Тихоокеанского региона и преодоления последствий пандемии коронавируса. Особое внимание лидеры уделят перспективам взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, здравоохранения и туризма, сообщили в пресс-службе Кремля.

В четверг, 28 октября, российский президент также в формате видеоконференции примет участие в саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мероприятие приурочено к 30-летию установления отношений. Участники встречи подведут итоги многолетнего сотрудничества России со странами АСЕАН, рассмотрят пути расширения взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях и обменяются мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, в выходные, 30-31 октября, Путин примет участие в саммите "двадцатки" - также по видеоконференцсвязи.